Детей-инвалидов бросили в затопленном летнем лагере Анапы. Смотрите видео
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Детей-инвалидов бросили в затопленном летнем лагере Анапы. Смотрите видео

5:17:198/16/2021Фото: Минобрнауки Коми
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На помощь им пришли местные жители, которые привезли продукты и воду.

Детей оставили совсем одних


В одном из детских лагерей Анапы произошло ЧП — там детей-инвалидов на сутки оставили одних и помогать им пришлось местным жителям. В лагере «Черноморская зорька» отдыхали 443 ребенка, среди них — дети инвалиды. 14 августа этот лагерь затопило, отключилось электричество, пропал интернет, а генератор работал только в столовой. По словам очевидцев, в воде плава экскременты, мертвые ужи и ежи.

Самостоятельно добраться до столовой дети не смогли и остались голодными. К счастью, местные жители привезли им еду, воду и лекарства.

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