Детей-инвалидов бросили в затопленном летнем лагере Анапы. Смотрите видео

В одном из детских лагерей Анапы произошло ЧП — там детей-инвалидов на сутки оставили одних и помогать им пришлось местным жителям. В лагере «Черноморская зорька» отдыхали 443 ребенка, среди них — дети инвалиды. 14 августа этот лагерь затопило, отключилось электричество, пропал интернет, а генератор работал только в столовой. По словам очевидцев, в воде плава экскременты, мертвые ужи и ежи.
Самостоятельно добраться до столовой дети не смогли и остались голодными. К счастью, местные жители привезли им еду, воду и лекарства.