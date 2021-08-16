Самыми богатыми кандидатами в депутаты Госдумы оказались представители "Единой России"

В списке зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной думы самым богатым оказался Андрей Горохов с задекларированным доходом в более 7,5 миллиарда рублей от «Единой России», у которого имеются пять участков земли, три из которых в Австрии, множество домов, квартир и акции богатейших компаний России. Известно что именно ему принадлежит предприятие, выпускающее «Мирамистин». Весной этого года Горохова лишили докторской степени после выявления плагиата в его научной работе — он лидер среди тех, кто рвется в Госдуму.
Второе место у справедливоросса Андрея Ковалева, он подал декларацию, в которой указал 6,7 миллиарда рублей дохода, правда он уже заявил, что не будет баллотироваться в ГД по причине покупки акций Fix Price.
- Я думал, это российская компания, когда покупал, <она> оказалась западной, выйти могу с потерей 500 млн руб., — сказал он «Дождю». — Слишком большая потеря, а химичить я не хочу, пришлось отказаться.
После Ковалева идет представитель партии «Новые люди», владелец компании Faberlic Алексей Нечаев и его 4,4 миллиарда рублей дохода, при этом на него не оформлено ни недвижимости, ни транспорта, только акции.
Далее в списке подряд перечислены кандидаты из «Единой России» и «Партии роста», пишет РБК.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в списке одномандатников на думские выборы по Искитимскомц округу №137, куда входит Бердск, семь фамилий.