Заточившего в подвале 12-летнею девочку на Алтае обвиняют еще в нескольких преступлениях против детей

40-летний житель Бийского района Алтайского края Олег Лавкин, который обвиняется в похищении 12-летней девочки, этапирован из Онгудая в Бийск и на время предварительного следствия заключен судом под стражу. По информации Следственного комитета, он обвиняется еще в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности детей.
Так, по информации Лайф, Лавкин изнасиловал свою племянницу. В 2018 году мать обвиняемого приютила 16-летнюю внучку, которая осталась без опеки родителей. Лавкин тогда жил отдельно, но племянница часто ходила к нему в гости и носила еду. Сначала они просто общались, а потом дядя стал приставать к девочке. Он снимал эротические видео с участием ребенка и даже их продавал, выручив, по его словам, около 6 тысяч рублей, которые он якобы почти полностью отдал девочке. А уже в 2020 году, когда племяннице исполнилось 18, он ее изнасиловал.
Напомним, Лавкин в ночь на 31 июля похитил 12-летнюю девочку, за котрой долго следил. Сутки он держал ее в подвале, а потом, испугавшись общественного резонанса, отпустил, а сам сбежал. Его смог опознать рыбак на реке, в то время, когда Лавкин там мылся.