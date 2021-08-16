Желтые пятна на листьях огурцов – что означают и как вылечить растение?
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Желтые пятна на листьях огурцов – что означают и как вылечить растение?

9:20:278/16/2021Фото: pxhere
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Почву под огурцами ни в коем случае нельзя поливать слишком обильно, равно как и допускать ее пересушивание. В идеале на один квадратный метр земли нужно выливать 2 ведра воды.

огурцы
Листья у здоровых огурцов желтеть не должны

Огурцы выращиваются практически всеми владельцами земельных участков и теплиц, однако несмотря на их популярность, эта культура является очень капризной и восприимчивой к любым изменениям окружающей среды. Довольно часто дачники сталкиваются с такой проблемой, как появление желтых пятен на огуречных листьях.

Причиной такому явлению могут быть недостаток питательных микроэлементов, неблагоприятные погодные условия или неправильный полив.

Если желтизна на листьях появляется между прожилками листа, это значит, что культуре не хватает железа и меди. Если жёлтые пятна появились на нижних листьях, в особенности по краям листа, это говорит о том, что культуре не хватает калия и магния. Довольно часто такая проблема встречается если грядка оборудована на песчаной почве. О недостатки серы или марганца говорит пожелтение на молодых листочках в области прожилок. Так же такая проблема может говорить о нехватке азота, если огурцы были посажены на кислой или щелочной почве. Если в таком случае ничего не предпринимать, листья просто засохнут.

Говоря о причине в виде погодных условий подразумевается воздействие жары, вызывающей ожоги. Однако первопричиной в такой ситуации являются всё-таки не солнечные лучи, а последствия неправильного полива. Если на листья попадают капли воды, то они впоследствии действуют как линзы, собирая солнечные лучики в одно место. В результате под капельками воды образуются ожоги, которые потом превращаются в желтые пятна. Избежать этого можно налаживанием регулировкой времени полива, который лучше проводить рано утром или после заката солнца. При этом нужно стараться, чтобы капли воды не попадали на листья.

Последняя причина также касается неправильного полива. Почву под огурцами ни в коем случае нельзя поливать слишком обильно, равно как и допускать ее пересушивание. В идеале на один квадратный метр земли нужно выливать 2 ведра воды, которая предварительно должна быть подогретой. Говоря о подогретой воде, мы имеем в виду отстоянную воду, которая простояла рядом с огурцами и нагрелась до той же температуры, при которой растут сами огурцы. Нельзя набирать воду сразу из-под шланга и лить её под огурцы, поскольку она является слишком холодной для этих культур.

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