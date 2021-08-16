Блогершу Елену Сажину задержали в забитом деньгами внедорожнике

В Москве произошло задержание молодой девушки из-за того, что в ее автомобиле били найдены деньги и оружие.
В Ховрино на закрытой территории торгового центра появился черный внедорожник, который подозрительно вилял между контейнерами. Сотрудник ЧОПа вызвал подкрепление и они вместе остановили машину Кадиллак «Эскалад» и увидели в ней мужчину с девушкой, а также большое количество денег и предметов, напоминающих оружие.
После того, как задержанных передали в руки полиции, оказалось, что в автомобиле находилась известная блогерша Елена Сажина, которую в инстаграме знают как Helen Yes и у нее 9 миллионов подписчиков, которых нужно как-то развлекать. В полиции девушка рассказала, что в начале месяца купила новую машину и решила ее эффектно продемонстрировать в соцсетях, для чего набила муляжами денег и оружия.
Задержанная рассказала, что не знала о о том, что территория, на которую заехала, - закрытая. В правоохранительных органах оценивают действия Сажиной на предмет административного нарушения, пишет Baza.