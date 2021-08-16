Самолет афганских ВВС разбился в Узбекистане
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Самолет афганских ВВС разбился в Узбекистане

6:18:178/16/2021Фото: Википедии
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Ранее СМИ сообщали, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул исламскую республику и вместе со своей супругой прибыл в Ташкент.

Самолет ВВС Афганистана разбился в Узбекистане

Власти Узбекистана подтвердили факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.

"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", - цитирует ТАСС начальника информационной службы ведомства Бахрома Зульфикарова.

Вечером 15 августа самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. В Сети опубликованы фото- и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на охранника президента Афганистана Ашрафа Гани, что глава государства покинул исламскую республику и вместе со своей супругой прибыл в столицу Узбекистана. 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило Кабул и полностью контролирует всю территорию страны, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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