Самолет афганских ВВС разбился в Узбекистане

Власти Узбекистана подтвердили факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", - цитирует ТАСС начальника информационной службы ведомства Бахрома Зульфикарова.
Вечером 15 августа самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. В Сети опубликованы фото- и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на охранника президента Афганистана Ашрафа Гани, что глава государства покинул исламскую республику и вместе со своей супругой прибыл в столицу Узбекистана. 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило Кабул и полностью контролирует всю территорию страны, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".