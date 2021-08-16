Лучшие дни для манипуляций с волосами с 16 по 31 августа по лунному календарю 2021 года

Лунные сутки на протяжении всего лунного месяца оказывают совершенно различное влияние на нас и состояние нашего здоровья. Нельзя сказать, что на растущую луну хорошо стричь волосы, на убывающую плохо. Процент освещенности луны меняется, также как и ее положение на небосклоне - она проходит по разным знакам зодиака, которые в свою очередь также меняют ее влияние.
Лунные календари на любое дело содержат в себе самую полную информацию о каждом дне месяца. Говорить о том, благоприятна или нет любая процедура для волос, можно только тогда, когда все факторы оказываются в этот день положительными.
Как стрижка волос, так и их окрашивание, могут быть благоприятными в один день, и совершенно запрещены в другой. Проведение процедуры в неблагоприятный для этого день способно не только испортить видимый результат, но и на физическом уровне испортить состояние здоровья волос и их внешний вид.
Есть дни, когда рекомендуется не менять кардинально образ, поскольку это может сказаться неблагоприятно даже на ведении ваших дел или на финансовом благополучии.
Лучшие дни для покраски волос в августе 2021 — 9, 12, 15, 17, 18, 19, 27, 29
Подходящие даты для обновления цвета — 1, 2, 3, 10, 11, 16, 20, 22, 31
Не очень подходящие дни для изменения образа — 8, 23
Окрашивание категорически запрещено 4, 21 августа.
Лучшие дни для стрижки волос в августе 2021 — 1, 2, 7, 12, 16, 19, 27, 29, 30, 31
Подходящие для стрижки — 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22
Худшие дни для стрижки — 8, 23, 24, 25, 26