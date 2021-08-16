Лучшие дни для манипуляций с волосами с 16 по 31 августа по лунному календарю 2021 года
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Лучшие дни для манипуляций с волосами с 16 по 31 августа по лунному календарю 2021 года

10:20:018/16/2021Фото: pxhere
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Есть дни, когда рекомендуется не менять кардинально образ, поскольку это может сказаться неблагоприятно даже на ведении ваших дел или на финансовом благополучии.

стрижка
Благоприятные дни по луне помогут сохранить волосы красивыми

Лунные сутки на протяжении всего лунного месяца оказывают совершенно различное влияние на нас и состояние нашего здоровья. Нельзя сказать, что на растущую луну хорошо стричь волосы, на убывающую плохо. Процент освещенности луны меняется, также как и ее положение на небосклоне - она проходит по разным знакам зодиака, которые в свою очередь также меняют ее влияние.

Лунные календари на любое дело содержат в себе самую полную информацию о каждом дне месяца. Говорить о том, благоприятна или нет любая процедура для волос, можно только тогда, когда все факторы оказываются в этот день положительными.

Как стрижка волос, так и их окрашивание, могут быть благоприятными в один день, и совершенно запрещены в другой. Проведение процедуры в неблагоприятный для этого день способно не только испортить видимый результат, но и на физическом уровне испортить состояние здоровья волос и их внешний вид.

Есть дни, когда рекомендуется не менять кардинально образ, поскольку это может сказаться неблагоприятно даже на ведении ваших дел или на финансовом благополучии.

Лучшие дни для покраски волос в августе 2021 — 9, 12, 15, 17, 18, 19, 27, 29

Подходящие даты для обновления цвета — 1, 2, 3, 10, 11, 16, 20, 22, 31

Не очень подходящие дни для изменения образа — 8, 23

Окрашивание категорически запрещено  4, 21 августа.

Лучшие дни для стрижки волос в августе 2021 — 1, 2, 7, 12, 16, 19, 27, 29, 30, 31

Подходящие для стрижки — 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22

Худшие дни для стрижки — 8, 23, 24, 25, 26

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