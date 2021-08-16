Пенсионера заподозрили в изнасиловании 8-летней внучки в Новосибирске
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Пенсионера заподозрили в изнасиловании 8-летней внучки в Новосибирске

7:02:298/16/2021Фото: Pixabay
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Задержанный подозреваемый болен шизофренией и состоит на учете у врача-психиатра.

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании собственной внучки

В Новосибирскую полицию обратилась местная жительница, которая завила о том, что ее 8-летняя дочь подверглась изнасилованию со стороны дедушки. По подозрению в совершении насильственных действий задержан 67-летний родственник потерпевшей.

По словам заявительницы, происшествие произошло в дачном домике в поселке Мочище Новосибирской области. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Известно, что задержанный страдает шизофренией и находится на учете у врача-психиатра. Об этом узнали  НГС из источника в правоохранительных органах. В региональном СК пока никак не комментируют информацию о происшествии.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писали об изнасиловании 16-летней девочки на пляже «Дюны» Бердска. Ее мать заявила, что изнасилование произошло после случайной встречи девушки со своим бывшим лечащим врачом-психиатром. Доктор бердской больницы Мартин Егоян задержан по подозрению в совершении насильственных действий.

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