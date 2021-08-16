Когда в школу в 2021 году?

Вот и подходят к своему завершению летние каникулы 2021 года. Многие родители интенсивно собирают своих учеников в школу. покупая новую форму и канцелярию. Особенно ждут начала учебного года те дети, которые в этом году идут в первый класс. Красивая школьная форма, бантики, ранцы - все это так волнительно.
Да и ученики средних и старших классов ждут День Знаний с волнением - не хочется проводить начало учебного года в формате онлайн из-за пандемии коронавируса.
На фоне продолжающегося развития пандемии коронавирусной инфекции ходили разговоры о том, что начало учебного года может быть сдвинуто на 2 недели вперёд или назад, чтобы наверстать упущенное в прошлом учебном году, либо чтобы отложить начало учебного года, если третья волна коронавируса будет в самом разгаре.
Однако Сергей Кравцов, глава министерства просвещения, заявил, что начало учебного года в 2021 году пройдёт в традиционном формате, то есть 1 сентября. Он отдельно отметил, что на данный момент времени дистанционная форма обучения в школах России пока что не рассматривается.
Пока неизвестно в каком формате пройдут линейки на 1 сентября - будет ли торжественная часть, объединяющая классы и параллели, либо в каждом отдельном классе просто пройдет классный час. Однако уроков на 1 сентября можно не ожидать - запланировано просто общение в праздничном формате между учениками и их учителями. Первый официальный учебный день пройдет 2 сентября, в четверг.
1 сентября, как День Знаний, не является государственным праздничным выходным днем, в 2021 году он выпадает на среду.