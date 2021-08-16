Когда в школу в 2021 году?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда в школу в 2021 году?

11:20:298/16/2021Фото: pxhere
0

Пока неизвестно в каком формате пройдут линейки на 1 сентября - будет ли торжественная часть, объединяющая классы и параллели, либо в каждом отдельном классе просто пройдет классный час.

карандаши
Многие с нетерпением ждут начало учебного года

Вот и подходят к своему завершению летние каникулы 2021 года. Многие родители интенсивно собирают своих учеников в школу. покупая новую форму и канцелярию. Особенно ждут начала учебного года те дети, которые в этом году идут в первый класс. Красивая школьная форма, бантики, ранцы - все это так волнительно.

Да и ученики средних и старших классов ждут День Знаний с волнением - не хочется проводить начало учебного года в формате онлайн из-за пандемии коронавируса.

На фоне продолжающегося развития пандемии коронавирусной инфекции ходили разговоры о том, что начало учебного года может быть сдвинуто на 2 недели вперёд или назад, чтобы наверстать упущенное в прошлом учебном году, либо чтобы отложить начало учебного года, если третья волна коронавируса будет в самом разгаре.

Однако Сергей Кравцов, глава министерства просвещения, заявил, что начало учебного года в 2021 году пройдёт в традиционном формате, то есть 1 сентября. Он отдельно отметил, что на данный момент времени дистанционная форма обучения в школах России пока что не рассматривается.

Пока неизвестно в каком формате пройдут линейки на 1 сентября - будет ли торжественная часть, объединяющая классы и параллели, либо в каждом отдельном классе просто пройдет классный час. Однако уроков на 1 сентября можно не ожидать - запланировано просто общение в праздничном формате между учениками и их учителями. Первый официальный учебный день пройдет 2 сентября, в четверг.

1 сентября, как День Знаний, не является государственным праздничным выходным днем, в 2021 году он выпадает на среду.

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Медведь растерзал девушку на глазах у ее коллег
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Мужчина решил оседлать 3-метровую акулу: исход
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
14-летняя чемпионка ОИ отказалась от 3 миллиардов
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
школа1 сентябрякогда в школу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваши дети соскучились по школе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда в школу в 2021 году?
11:20:29 8/16/2021
Когда в школу в 2021 году?
На костре сожгли десятки ампул с вакциной от коронавируса прямо у медпункта
11:09:25 8/16/2021
На костре сожгли десятки ампул с вакциной от коронавируса прямо у медпункта
Задушившего мать двоих детей в сквере подозревают в попытке изнасилования
10:54:55 8/16/2021
Задушившего мать двоих детей в сквере подозревают в попытке изнасилования
"Надо готовиться к худшему": Рамзан Кадыров возложил вину за происходящее в Афганистане на США
10:43:48 8/16/2021
"Надо готовиться к худшему": Рамзан Кадыров возложил вину за происходящее в Афганистане на США
Пять невероятных преимуществ ромашкового чая для здоровья
10:26:10 8/16/2021
Пять невероятных преимуществ ромашкового чая для здоровья
С украденными 12 млн рублей кассира Сбербанка задержали в аэропорту
10:22:06 8/16/2021
С украденными 12 млн рублей кассира Сбербанка задержали в аэропорту
Лучшие дни для манипуляций с волосами с 16 по 31 августа по лунному календарю 2021 года
10:20:01 8/16/2021
Лучшие дни для манипуляций с волосами с 16 по 31 августа по лунному календарю 2021 года
Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 нашли в озере на Камчатке
9:57:28 8/16/2021
Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 нашли в озере на Камчатке
БердскБердск наградят за инвестиционную привлекательность: Город лидирует в региональном рейтинге
9:38:18 8/16/2021
Бердск наградят за инвестиционную привлекательность: Город лидирует в региональном рейтинге
Желтые пятна на листьях огурцов – что означают и как вылечить растение?
9:20:27 8/16/2021
Желтые пятна на листьях огурцов – что означают и как вылечить растение?