Борца с коррупцией задержали за взятку на таможне

В Санкт-Петербурге за преступление, с которым должен был бороться по роду деятельности, задержан главный по борьбе с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Максима Розсыпайло задержали сотрудники ФСБ в момент передачи денег, против него возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.
Меньше года на своей должности провел «борец» с коррупцией. В настоящее время нет информации о том, скольких коррупционеров он смог «побороть» - результаты его работы скрыты от глаз общественности.
Известно, что Розсыпайло стал ярым приверженцем спиртного в последнее время. О подробностях и обстоятельствах задержания станет известно позже, пишет РЕН ТВ.