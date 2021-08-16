Борца с коррупцией задержали за взятку на таможне
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Борца с коррупцией задержали за взятку на таможне

7:46:478/16/2021Фото: © РЕН ТВ
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Максима Розсыпайло взяли с поличным. СМИ сообщают, что в последнее время он пристрастился к спиртному.

Борьба с коррупцией сгубила чиновника - он стал взяточником

В Санкт-Петербурге за преступление, с которым должен был бороться по роду деятельности, задержан главный по борьбе с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Максима Розсыпайло задержали сотрудники ФСБ в момент передачи денег, против него возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Меньше года на своей должности провел «борец» с коррупцией. В настоящее время нет информации о том, скольких коррупционеров он смог «побороть» - результаты его работы скрыты от глаз общественности.

Известно, что Розсыпайло стал ярым приверженцем спиртного в последнее время. О подробностях и обстоятельствах задержания станет известно позже, пишет РЕН ТВ.

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