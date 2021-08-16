Насмерть задавил молодого рабочего 2-тонный бак в цехе обжига на НовЭЗе
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Насмерть задавил молодого рабочего 2-тонный бак в цехе обжига на НовЭЗе

7:34:328/16/2021Фото: СУ СКР по НСО
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Начальник цеха пояснил, что 24-летний погибший в момент трагедии находился в неположенном месте и в наушниках. У него остались ребенок и беременная жена. Трагедия про изошла в р. п. Линево Искитимского района.

Стажера насмерть придавило двухтонным баком в цехе обжига

24-летний стажер погиб на Новосибирском электродном заводе в р. п. Линево. Трагедия произошла в соседнем с Бердском Искитимском районе днем в воскресенье. При транспортировке с погрузчика на 24-летнего рабочего опрокинулся металлический бак весом 2 тонны. От полученных травм он скончался на месте.

Следственный отдел по Искитимскому району СК РФ по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальная проверку по ч. 2 ст. 143 УК РФ по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" узнал из сообщения ведомства 16 августа.

-Предварительно установлено, что в одном из цехов обжига, расположенного в р. п. Линево в Искитимском районе, при погрузке и транспортировке продукции с погрузчика произошло опрокидывание металлического бака весом 2000 кг, в результате чего погиб 24-летний разнорабочий цеха, - рассказали в региональном управлении СК.

Следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

— Причина опрокидывания бака пока не установлена. Но начальник цеха пояснил, что погибший находился в неположенном месте. Парень стоял между "телегой" с баком и грузовой машиной, в это время бак сместился, соскользнул и упал прямо на наго. Его переломало пополам. После смертельного происшествия завод проверяет трудовая инспекция, — сообщает НГС со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, погибший рабочий проходил стажировку на заводе, он работал там около двух месяцев. Предполагают, что он был в наушниках, поэтому не слышал сигнала крановщика.

У погибшего остались ребенок и беременная жена, отмечает издание.

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