У сгоревшего в лесу вместе с матерью 2-летнего ребенка обнаружили провод на шее

В Ленобласти следователи нашли рядом с обгоревшими телами женщины и ребенка зажигалку и крышку от канистры, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. По данным издания, погибшему ребенку на вид было около двух лет. С его шеи сняли провод. Рядом с местом происшествия обнаружили медальон, крест, фрагмент женской сумки и две чайных ложки.
Обгоревшие трупы нашли в лесу в районе железнодорожной станции "Платформа" 63-й километр в Выборгском районе 15 августа. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из следователей СО СК по городу Выборгу, следователей-криминалистов, сотрудников петербургской и выборгской полиции и экспертов. Возглавил группу руководитель областного СК Сергей Сазин. Туда же прибыл прокурор Выборга. Личности погибших устанавливаются.