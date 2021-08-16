Водители "Яндекс. Такси" отказываются от заказов или просят об этом клиентов: Стала известна причина

В Новосибирске пользователи такси стали жаловаться на поведение водителей. Те взяли привычку отказываться от поездки после того, как взяли заказ или просить клиента самому это сделать. В некоторых случаях происходит неразбериха — водитель нажимает кнопку, что стоит на месте, а сам в это время находится в другом.
Работники такси заявляют, что таким образом они стали протестовать против правил агрегатора. От оценки активности водителя зависит, видит ли он весь маршрут, который должен проехать, выполняя заказ.
В случаях, когда активность маленькая таксист видит лишь адрес клиента и не знает, далеко ли придется ехать. Как правило самые длинные и невыгодные поездки и отменяются водителями такси до того, как он прибудет на место.
Таксисты, которые работают в «Яндекс», добиваются того, чтобы знать о длине поездки клиента больше информации и требуют поднять цены на дальние поездки, которые становятся невыгодными для перевозчика, у которого дома семья.