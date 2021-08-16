2-месячная девочка умерла от коронавируса: Первый случай в регионе
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2-месячная девочка умерла от коронавируса: Первый случай в регионе

9:10:348/16/2021Фото: PxHere
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Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи. Диагноз был установлен только после гибели малышки.

Девочка в два месяца мгновенно умерла от последствий коронавируса
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Тульской области зарегистрирован первый в регионе случай смерти двухмесячного ребенка после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального Минздрава.

- После выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребенка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались. Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи. Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение, - сообщили в Минздраве региона.

По ее словам, это первый в своем роде случай гибели двухмесячного малыша от последствий коронавируса. Диагноз был установлен только после гибели малышки.

На понедельник, 16 августа в Тульской области зарегистрировано более 49,5 тысяч случаев заражения, более 2,5 тысяч зараженных погибли, 42,2 тысяч пациентов смогли справиться с заражением.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, что возраст пациентов, зараженных коронавирусом, сильно помолодел. Дети также заражаются COVID-19, причем течение болезни у них сопровождается мультивоспалительным процессом, говорят данные исследований.

В Новосибирской области тоже зарегистрирован смертельный случай с 2-месячной пациенткой с коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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