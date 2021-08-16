Мэр Бердска возмущен: Горожане копают картошку, а газовики отключают горячую воду на 5 дней

В понедельник мэр Бердска Евгений Шестернин возмутился срокам отключения горячей воды во всем Бердске.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", газовики намерены проводить профилактические работы на сетях в связи с чем муниципальные котельные отключат от газа. Следовательно, с 24 по 28 августа горячей воды в городе не будет.
Об этом на совещании в мэрии 16 августа сообщил главе города директор Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин, сообщили в пресс-центре мэрии.
Но Шестернин потребовал пересмотреть сроки проведения плановых работ на газовых сетях в Бердске.
Мэр "крайне возмутился" сроками отключения горячей воды. По его мнению, именно в это время горожане начинают копать картошку, а "вернувшись домой, даже не смогут помыться". В эти же дни родителям нужно собирать детей в школу, напомнил градоначальник.
-Планы по ремонту не должны идти в разрез с планами жителей, - заявил глава города.
Он поручил своему заму по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову обсудить с газовиками возможность переноса сроков профилактических работ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", город нашел оптимальный вариант замены частной котельной ТГК-1, которая в 2023 году выбывает из схемы отопления Бердска. Вместо нее построят современную котельную для подачи тепла третьей части города.