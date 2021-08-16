Мэр Бердска возмущен: Горожане копают картошку, а газовики отключают горячую воду на 5 дней
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Мэр Бердска возмущен: Горожане копают картошку, а газовики отключают горячую воду на 5 дней

8:43:228/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава города поручил своему заму по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову обсудить с газовиками возможность переноса сроков профилактических работ.

Евгений Шестернин возмущен отключением горячей воды в Бердске

В понедельник мэр Бердска Евгений Шестернин возмутился срокам отключения горячей воды во всем Бердске.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", газовики намерены проводить профилактические работы на сетях в связи с чем муниципальные котельные отключат от газа. Следовательно, с 24 по 28 августа горячей воды в городе не будет.

Об этом на совещании в мэрии 16 августа сообщил главе города директор Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин, сообщили в пресс-центре мэрии.

Но Шестернин потребовал пересмотреть сроки проведения плановых работ на газовых сетях в Бердске.

Мэр "крайне возмутился" сроками отключения горячей воды. По его мнению, именно в это время горожане начинают копать картошку, а "вернувшись домой, даже не смогут помыться". В эти же дни родителям нужно собирать детей в школу, напомнил градоначальник.

-Планы по ремонту не должны идти в разрез с планами жителей, - заявил глава города.

Он поручил своему заму по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову обсудить с газовиками возможность переноса сроков профилактических работ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", город нашел оптимальный вариант замены частной котельной ТГК-1, которая в 2023 году выбывает из схемы отопления Бердска. Вместо нее построят современную котельную для подачи тепла третьей части города.

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