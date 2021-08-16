Бердск наградят за инвестиционную привлекательность: Город лидирует в региональном рейтинге
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бердск наградят за инвестиционную привлекательность: Город лидирует в региональном рейтинге

9:38:188/16/2021
0

Учитывалась деятельность муниципальных властей по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в 2020 году.

город сверху
С каждым годом в Бердске увеличивается количество жителей

В Новосибирской области составлен инвестиционный рейтинг территорий. Районы и города, которые лидируют в рейтинге, получат поощрение от регионального правительства.

Минэкономразвития Новосибирской области подвело итоги рейтингового отбора районов и городских округов, внесших наибольший вклад в формирование инвестиционной привлекательности региона. Как отметили в министерстве, учитывалась деятельность муниципальных властей по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в 2020 году.

Критериями отбора стали несколько пунктов: объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий, завершение в указанном году крупных внебюджетных инвестпроектов, оборот малых и средних предприятий на 1000 населения, количество и объем средств на поддержку бизнеса. Кроме того, важным показателем стало поступление налогов от территории в консолидированный бюджет области.

«По итогам 2020 года лидирующие позиции в рейтинге заняли Новосибирский, Ордынский, Тогучинский, Купинский, Черепановский районы, города Бердск и Новосибирск... Министерством экономического развития Новосибирской области готовится нормативный правовой акт о награждении муниципальных образований, занявших лидирующие позиции в рейтинге», - говорится в сообщении.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на бердских площадках откроют крупный логистический парк. Одними из последних достижений можно назвать вхождение инвестора в замороженный много лет завод "Пепсико" и вложение крупного бердского предпринимателя Виктора Голубева в достройку замороженных 12 лет назад 5-этажек Минобороны.

Братья прыгнули из окна суда сразу после приговора
Российский врач развеял главные мифы о вакцинации от COVID
Известный журналист умер после нападения в столице
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
Россиянин ловил медуз и мгновенно умер на глазах у своего сына
Мужчина решил оседлать 3-метровую акулу: исход
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
«Всех не перевешаешь»: Лукашенко о ЧП в Киеве
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Миллиардер Шестун пропал из тюрьмы: где его нашли
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Зеленский резко ответил на слова Лукашенко об Украине
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Желтые пятна на листьях огурцов – что означают и как вылечить растение?
9:20:27 8/16/2021
Желтые пятна на листьях огурцов – что означают и как вылечить растение?
2-месячная девочка умерла от коронавируса: Первый случай в регионе
9:10:34 8/16/2021
2-месячная девочка умерла от коронавируса: Первый случай в регионе
Водители "Яндекс. Такси" отказываются от заказов или просят об этом клиентов: Стала известна причина
8:58:01 8/16/2021
Водители "Яндекс. Такси" отказываются от заказов или просят об этом клиентов: Стала известна причина
БердскМэр Бердска возмущен: Горожане копают картошку, а газовики отключают горячую воду на 5 дней
8:43:22 8/16/2021
Мэр Бердска возмущен: Горожане копают картошку, а газовики отключают горячую воду на 5 дней
17 августа - День трейдера 2021: умным парням и девушкам прикольные поздравления
8:23:56 8/16/2021
17 августа - День трейдера 2021: умным парням и девушкам прикольные поздравления
Какие дела необходимо совершить верующему до Великого праздника Преображения Господня 19 августа: полный список
8:20:12 8/16/2021
Какие дела необходимо совершить верующему до Великого праздника Преображения Господня 19 августа: полный список
У сгоревшего в лесу вместе с матерью 2-летнего ребенка обнаружили провод на шее
8:19:53 8/16/2021
У сгоревшего в лесу вместе с матерью 2-летнего ребенка обнаружили провод на шее
Падающих с самолета людей сняли на видео в Афганистане: Население бежит от талибов любым способом
7:59:34 8/16/2021
Падающих с самолета людей сняли на видео в Афганистане: Население бежит от талибов любым способом
Борца с коррупцией задержали за взятку на таможне
7:46:47 8/16/2021
Борца с коррупцией задержали за взятку на таможне
Насмерть задавил молодого рабочего 2-тонный бак в цехе обжига на НовЭЗе
7:34:32 8/16/2021
Насмерть задавил молодого рабочего 2-тонный бак в цехе обжига на НовЭЗе