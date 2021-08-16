Бердск наградят за инвестиционную привлекательность: Город лидирует в региональном рейтинге

В Новосибирской области составлен инвестиционный рейтинг территорий. Районы и города, которые лидируют в рейтинге, получат поощрение от регионального правительства.
Минэкономразвития Новосибирской области подвело итоги рейтингового отбора районов и городских округов, внесших наибольший вклад в формирование инвестиционной привлекательности региона. Как отметили в министерстве, учитывалась деятельность муниципальных властей по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в 2020 году.
Критериями отбора стали несколько пунктов: объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий, завершение в указанном году крупных внебюджетных инвестпроектов, оборот малых и средних предприятий на 1000 населения, количество и объем средств на поддержку бизнеса. Кроме того, важным показателем стало поступление налогов от территории в консолидированный бюджет области.
«По итогам 2020 года лидирующие позиции в рейтинге заняли Новосибирский, Ордынский, Тогучинский, Купинский, Черепановский районы, города Бердск и Новосибирск... Министерством экономического развития Новосибирской области готовится нормативный правовой акт о награждении муниципальных образований, занявших лидирующие позиции в рейтинге», - говорится в сообщении.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на бердских площадках откроют крупный логистический парк. Одними из последних достижений можно назвать вхождение инвестора в замороженный много лет завод "Пепсико" и вложение крупного бердского предпринимателя Виктора Голубева в достройку замороженных 12 лет назад 5-этажек Минобороны.