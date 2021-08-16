"Надо готовиться к худшему": Рамзан Кадыров возложил вину за происходящее в Афганистане на США
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"Надо готовиться к худшему": Рамзан Кадыров возложил вину за происходящее в Афганистане на США

10:43:488/16/2021Фото: @za.kadyrov.95eng
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По словам главы Чечни, американцы обещали находится в Афганистане всегда, а сами сбежали и бросили всех. Кадыров напомнил, что в стране погибли более двух миллионов жителей за пять лет.

Рамзан Кадыров считает власти США виновными в кризисе Афганистана

Глава Чечни РАмзан Кадыров поделился своим мнением о захвате власти в Афганистане и призвал готовиться к развитию худшего сценария событий. После того, как 15 августа «Талибан» (радикальная террористическая организация, запрещена в РФ) захватил Кабул, власть полностью перешла в руки радикалов.

В комментарии Рамзана Кадырова вина за происходящее в стране возлагается на американцев, которые по его мнению затеяли аферу против мусульман. "Ничего хорошего ждать не надо", об этом Кадыров рассказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте своего сына Адама.

По словам главы Чечни, американцы обещали находится в Афганистане всегда, а сами сбежали и бросили всех. Кадыров напомнил, что в стране погибли более двух миллионов жителей за пять лет.

- Бедных людей мучают. Американский проект был Бен Ладен, американский проект и талибы тоже. Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Нам не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету и народу, — отметил Кадыров. — Наши братья — узбеки, таджики, киргизы, туркмены, — все должны быть начеку. Граничащим с территорией Афганистана опасно сейчас.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 августа Кабул и вся страна оказались под властью талибов. Президент покинул Афганистан, иностранных дипломатов и сотрудников консульств спешно вывезли и продолжают эвакуировать.

Местные жители в надежде выбраться из страны пытаются любым способом попасть на самолеты, погибая при этом в давках и падая с высоты на землю, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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