Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 нашли в озере на Камчатке
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Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 нашли в озере на Камчатке

9:57:288/16/2021Фото: МЧС
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Последние тела обнаружили в салоне вертолета с помощью военного робота. Их  вытащат на поверхность вместе с затонувшим воздушным судном. "Витязь-Аэро" приостановил перевозки туристов в Долину гейзеров и на Курильское озеро.

Обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Обнаружили тела всех находившихся на борту вертолета Ми-8, которые погибли при авиакатастрофе над Курильском озере на Камчатке. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые из них находятся внутри вертолета, который затонул на глубине 110 метров.

«Всеми силами и средствами — МЧС, военные, средства края — мы пытаемся поднять обломки, но на этот период посещение Курильского озера по понятным причинам ограничено и, скорее всего, как минимум неделю эти ограничения продлятся», — рассказал глава региона.

Последние тела обнаружили в салоне вертолета с помощью военного робота. Возможности достать их пока нет. Их  вытащат на поверхность вместе с затонувшим воздушным судном.

Ранее спасатели смогли поднять тела пяти жертв. Замглавы правительства Камчатского края Роман Василевский заявил, что тела трех пассажиров и, возможно, черный ящик находятся в вертолете. По его словам, в ближайшее время будет решен вопрос, как поднять Ми-8 на поверхность.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» рухнул в озеро 12 августа. На борту были 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек выжили.

По факту падения Ми-8 СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи рассматривают три версии причин падения вертолета: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

Представители "Витязь-Аэро" приостановили перевозки туристов в Долину гейзеров и на Курильское озеро на Камчатке, объяснив, что ограничения установила Росавиация.

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