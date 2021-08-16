С украденными 12 млн рублей кассира Сбербанка задержали в аэропорту

В Москве при попытке покинуть страну задержали кассира Сбербанка, похитившего 12 миллионов рублей. Молодой человек собирался улететь из России с украденными деньгами.
По предварительной информации, 27-летний сотрудник, находясь на рабочем месте, похитил пакеты с деньгами и скрылся. Кража произошла в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте столицы.
Он направился в аэропорт Внуково, где его встретили полицейские, сообщает РИА Новости.
Задержанный признал себя виновным. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Судьба украденных денег пока неизвестна.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", из банкомата, расположенного в бердском ТЦ "Европа", вору удалось похитить 6 млн рублей - он подобрал код и перевел деньги на свои счета.