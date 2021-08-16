Задушившего мать двоих детей в сквере подозревают в попытке изнасилования

Задержанного по обвинению в убийстве женщины в московском сквере заподозрили в попытке изнасилования. Об этом сообщили 16 августа в Следственном комитете. По версии следствия, потерпевшая «оказала активное сопротивление», после чего злоумышленник ее задушил.
-Ночью 14 августа 2021 года на участке местности в сквере вблизи Лазоревого проезда в городе Москве обвиняемый совершил нападение на женщину с целью совершения в отношении нее преступления против ее половой неприкосновенности. Потерпевшая оказала активное сопротивление, в связи с чем обвиняемый, не сумев довести свой преступный умысел до конца, задушил девушку и скрылся, переплыв через реку Яузу на другой берег, — рассказали в СК.
Задержанный в ходе допроса полностью признал вину и дал подробные показания.
-Следствием будет дана дополнительная квалификация его действиям по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК России (покушение на изнасилование)», — уточнили в ведомстве.
14 августа следователи возбудили уголовное дело после того, как в московском сквере нашли тело девушки с признаками удушения.
Позже московские сыщики сумели задержать подозреваемого в убийстве 32-летней женщины.
Неизвестный подкараулил Алену Полищук в ночь на субботу, когда она возвращалась домой через парк в Свиблово. Мужчина напал на нее, сбил с ног и начал душить. Алена закричала. Шум услышала другая прохожая, которая успела крикнут, что вызывает полицию. Рисковать женщина не стала, кинулась к домику охраны, который стоит в начале парка.
Тело Алены нашли в кустах. Она была задушена собственными колготками.
У погибшей осталось двое детей.