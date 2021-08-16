На костре сожгли десятки ампул с вакциной от коронавируса прямо у медпункта
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На костре сожгли десятки ампул с вакциной от коронавируса прямо у медпункта

11:09:258/16/2021
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Не исключают, что медработники за вознаграждение выдавали гражданам сертификаты о вакцинации без фактического ее прохождения, а саму вакцину уничтожали.

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Не исключают, что медработники за вознаграждение выдавали гражданам сертификаты о вакцинации

В Тамбовской области полицейские обнаружили на месте костра около медпункта десятки ампул с вакциной против COVID-19, сообщили 16 августа в региональном главке МВД.

Обнаружили сожжение препарата 13 августа в селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта.

-В очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объемом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса. Ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной, - уточнили в полицейском ведомстве.

Уничтоженные ампулы обнаружили в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЭБ и ПК районного отдела МВД. По данному факту проводится проверка. Установлена серия партии препарата. Проверяют медицинских работников, которые ставили прививки против коронавируса в медпункте.

Предположительно, ампулы сожгли, чтобы скрыть улики преступления. Не исключают, что медработники за вознаграждение выдавали гражданам сертификаты о вакцинации без фактического ее прохождения, а саму вакцину уничтожали.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле выявили медиков, которые сливали вакцину в унитаз, выдавая фальшивые справки о прививках.

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