На костре сожгли десятки ампул с вакциной от коронавируса прямо у медпункта

В Тамбовской области полицейские обнаружили на месте костра около медпункта десятки ампул с вакциной против COVID-19, сообщили 16 августа в региональном главке МВД.
Обнаружили сожжение препарата 13 августа в селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта.
-В очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объемом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса. Ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной, - уточнили в полицейском ведомстве.
Уничтоженные ампулы обнаружили в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЭБ и ПК районного отдела МВД. По данному факту проводится проверка. Установлена серия партии препарата. Проверяют медицинских работников, которые ставили прививки против коронавируса в медпункте.
Предположительно, ампулы сожгли, чтобы скрыть улики преступления. Не исключают, что медработники за вознаграждение выдавали гражданам сертификаты о вакцинации без фактического ее прохождения, а саму вакцину уничтожали.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле выявили медиков, которые сливали вакцину в унитаз, выдавая фальшивые справки о прививках.