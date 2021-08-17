Что вызывает низкое кровяное давление? Шесть симптомов - обратите внимание
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16.08
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Что вызывает низкое кровяное давление? Шесть симптомов - обратите внимание

6:00:358/17/2021Фото: pxhere.com
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Низкое кровяное давление может также возникнуть после еды, когда увеличивается приток крови к пищеварительной системе.

тонометр, цветы
Чрезмерно низкое артериальное давление, известное как гипотензия, может вызвать ряд симптомов и проблем со здоровьем

Низкое артериальное давление может вызвать симптомы, которые могут потребовать лечения. Итак, что вызывает низкое кровяное давление и на какие симптомы следует обращать внимание?

Известно, что высокое кровяное давление является серьезной проблемой для здоровья, которая может способствовать сердечным приступам и инсультам, а также другим проблемам со здоровьем. Но низкое кровяное давление также может быть опасным для здоровья человека. Чрезмерно низкое артериальное давление, известное как гипотензия, может вызвать ряд симптомов и проблем со здоровьем, пишет express.co.uk.

Каковы симптомы пониженного артериального давления?

Низкое артериальное давление не всегда вызывает симптомы.

Но, согласно веб-сайту British Heart Foundation (BHF), некоторые из симптомов низкого кровяного давления (гипотонии) включают:

Бред или головокружение
Обморок
Затуманенное зрение
Слабое место
Трудности с концентрацией внимания или спутанность сознания
Тошнота (плохое самочувствие)

Низкое кровяное давление при вставании или внезапной смене положения известно как постуральная гипотензия.

Низкое кровяное давление считается показателем менее 90/60 мм рт.

Артериальное давление может проверить медсестра, терапевт, фармацевт или дома с помощью подходящего тонометра.

Любой, у кого продолжают появляться такие симптомы, как головокружение и обмороки, должен обратиться к своему терапевту за дальнейшими советами.

Люди в возрасте от 40 до 74 лет также могут проверять свое кровяное давление каждые пять лет с помощью службы NHS Health Check.

Что вызывает низкое кровяное давление?

Существует множество потенциальных причин низкого кровяного давления.

На сайте NHS поясняется: «Ваше кровяное давление может меняться в зависимости от времени суток. Оно постепенно повышается в течение дня.

«То, что вы делаете и как вы себя чувствуете, также может на это повлиять».

У человека может быть низкое кровяное давление, потому что он здоров и физически здоров, в то время как другие люди могут иметь низкое кровяное давление, потому что они унаследовали его.

Национальная служба здравоохранения поясняет, что низкое кровяное давление также может развиваться с возрастом.

Другие потенциальные причины низкого кровяного давления включают:

быть беременным
некоторые медицинские условия, такие как диабет
некоторые лекарства

По данным BHF, некоторые из заболеваний, которые могут вызывать низкое кровяное давление, включают эндокринные и неврологические расстройства.

Некоторые сердечные заболевания, такие как сердечная недостаточность и аритмия, также могут вызывать низкое кровяное давление.

Низкое кровяное давление может также возникнуть после еды, когда увеличивается приток крови к пищеварительной системе.

BHF объясняет, что это, скорее всего, происходит у людей с таким заболеванием нервной системы, как болезнь Паркинсона.

Кровопотеря и обезвоживание могут вызвать низкое кровяное давление, а неотложная медицинская помощь, такая как септический шок и анафилактический шок, также может вызвать опасно низкое кровяное давление.

Как лечится пониженное артериальное давление?

Лечение низкого кровяного давления зависит от причины.

Например, терапевт может порекомендовать изменить дозировку лекарства, если это является причиной низкого кровяного давления.

В зависимости от причины проблемы медицинский работник может также порекомендовать некоторые изменения в образе жизни или прописать некоторые лекарства.

Любой, кто обеспокоен своим кровяным давлением, должен обратиться к врачу.

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