С Днем создания Всероссийского общества инвалидов нежные и важные слова и открытки
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С Днем создания Всероссийского общества инвалидов нежные и важные слова и открытки

7:31:488/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всероссийское общество инвалидов — российская организация, объединяющая людей с инвалидностью. ВОИ — член Международной организации инвалидов.

День создания Всероссийского общества инвалидов

Вас, сильных духом, поздравляем
И улыбнуться призываем!
Пусть вас невзгоды не пугают,
А только силы прибавляют.

Пусть в жизни будут смех и счастье,
Тепло, сменившее ненастье,
Любовь родных, друзей поддержка
И на хорошее надежда!

День создания Всероссийского общества инвалидов

Человек не застрахован от пришедшей вдруг беды,
От здоровья, что подводит, от печалей и нужды.
В жизни всякое бывает, то здоров, то инвалид,
Главное не поддаваться той болячке, что болит!

Вам, кто борется с недугом, хочу от сердца пожелать,
Не грустить, собраться с духом, никогда не унывать!
Быть любимым и счастливым, к цели выбранной идти,
И надежду, любовь, веру, встретить на своем пути!

День создания Всероссийского общества инвалидов

Вы — герои в нашем мире,
Будьте счастливы всегда,
Чтоб была удача с вами,
Обходила вас беда.

Пожелаем вам веселья,
Оптимизма и добра,
Солнышко светило ярко,
Озаряла путь звезда.

Чтоб с готовностью помочь вам,
Протянутой была рука,
Смейтесь чаще и, конечно,
Не печальтесь никогда.

Источник: pozdravok.ru

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