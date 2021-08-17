С Днем создания Всероссийского общества инвалидов нежные и важные слова и открытки

Вас, сильных духом, поздравляем
И улыбнуться призываем!
Пусть вас невзгоды не пугают,
А только силы прибавляют.
Пусть в жизни будут смех и счастье,
Тепло, сменившее ненастье,
Любовь родных, друзей поддержка
И на хорошее надежда!
Человек не застрахован от пришедшей вдруг беды,
От здоровья, что подводит, от печалей и нужды.
В жизни всякое бывает, то здоров, то инвалид,
Главное не поддаваться той болячке, что болит!
Вам, кто борется с недугом, хочу от сердца пожелать,
Не грустить, собраться с духом, никогда не унывать!
Быть любимым и счастливым, к цели выбранной идти,
И надежду, любовь, веру, встретить на своем пути!
Вы — герои в нашем мире,
Будьте счастливы всегда,
Чтоб была удача с вами,
Обходила вас беда.
Пожелаем вам веселья,
Оптимизма и добра,
Солнышко светило ярко,
Озаряла путь звезда.
Чтоб с готовностью помочь вам,
Протянутой была рука,
Смейтесь чаще и, конечно,
Не печальтесь никогда.
Источник: pozdravok.ru