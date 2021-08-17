Как чистить жемчуг - чудесный метод поддерживает чистоту жемчужных ожерелий
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Как чистить жемчуг - чудесный метод поддерживает чистоту жемчужных ожерелий

5:31:198/17/2021,LIAM ДОЙЛФото: pixabay.com
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Жемчужные украшения - одни из самых роскошных, и многие люди могут владеть семейными реликвиями с инкрустированными кристаллами в форме моря.

Жемчуг хорошо выживает при ношении на обнаженной коже

Ювелирные изделия из жемчуга - одни из самых дорогих и роскошных, которые сегодня можно найти на рынке. Многие владельцы жемчуга унаследовали его от членов семьи, которые покупали эти изделия в период наибольшей популярности в начале 20 века. По прошествии такого длительного времени им может потребоваться точечная или глубокая очистка, и Express.co.uk всегда под рукой и предлагает лучшие методы, пишет express.co.uk.

Как чистить жемчуг?

Жемчуг выращивают в раковинах устриц, что помогает им развить тип пальто, называемый перламутром.

Тонкая обработка делает их уникальным, но хрупким дополнением к украшениям.

Любая очистка должна осуществляться осторожно, чтобы жемчуг сохранял блеск.

Для удаления пятна

Жемчуг хорошо выживает при ношении на обнаженной коже, поскольку человеческие масла придают ему естественный бафф.

Они не пачкаются слишком быстро, поэтому для очистки пятна достаточно протереть их хлопчатобумажной тканью.

Кожа, особенно замша, также хорошо подходит для чистки жемчуга.

Для тщательной очистки

В тех случаях, когда кратковременная очистка не помогает, люди могут добавить немного воды и мыла.

Для чистящих средств нужно будет наполнить таз теплой водой и добавить чистое мыло или хлопья.

Людям следует использовать хлопчатобумажную ткань, пропитанную этой смесью, для индивидуальной очистки жемчуга.

Ювелиры не советуют макать внутрь весь украшенный жемчугом предмет, так как это может повредить окружающий материал.

Здесь цель - оставаться нежной, учитывая хрупкий характер перламутра.

Когда каждая жемчужина станет чистой, протрите ее второй раз более влажной ватой и удалите мыло.

Затем возьмите последний кусок (сухой) ваты и осторожно протрите жемчуг, прежде чем оставить его высохнуть естественным путем на мягком полотенце.

Как предотвратить повторное загрязнение жемчуга

Блестящий белый цвет жемчуга означает, что он быстро потеряет свой блеск.

Лучший способ сохранить их в чистоте после того, как людям удалось вернуть немного блеска, - это аккуратно хранить их в плоской коробке с тканевой подкладкой.

Еще один важный совет - носить их регулярно, так как человеческое тело помогает поддерживать в них дозу влаги, в которой они нуждаются.

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