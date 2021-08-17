Желтые наросты на коже сигнализируют о высоком уровне холестерина: игнорировать запрещено
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Желтые наросты на коже сигнализируют о высоком уровне холестерина: игнорировать запрещено

2:31:128/17/2021,АЛИСС ХАЙЭМФото: GETTY
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Высокий холестерин может иметь ряд симптомов. Но, в частности, они могут быть замечены на вашей коже - и должны быть осмотрены врачом.

Высокий холестерин: высокий уровень холестерина может вызвать множество различных проблем со здоровьем

Высокий холестерин может вызвать множество различных проблем со здоровьем, и его необходимо поддерживать на здоровом уровне, чтобы предотвратить сердечные заболевания, сердечные приступы, инсульты и другие серьезные проблемы со здоровьем. Высокий уровень холестерина в основном вызван употреблением жирной пищи, недостаточными физическими упражнениями, употреблением слишком большого количества алкоголя и курением, пишет express.co.uk.

Ваш холестерин - это не просто число, а ряд измерений, которые дают вашему врачу «липидный профиль».

Липидный профиль включает холестерин и триглицериды ЛПНП (плохой) и ЛПВП (хороший). Нездоровый липидный профиль может привести к затвердеванию стенок артерий, вызывая серьезные проблемы со здоровьем сердца.

Холестерин - это восковое вещество, которое содержится в вашей крови, и, хотя вашему организму он нужен для создания здоровых клеток, его избыток может привести к жировым отложениям в ваших кровяных клетках.
Это затрудняет кровоток по артериям, и когда эти отложения разрушаются, они могут полностью блокировать кровоток, вызывая сердечный приступ или инсульт.

Высокий уровень холестерина в крови может передаваться по наследству, но в основном это результат нездорового образа жизни, то есть его можно как предотвратить, так и вылечить.

Высокий уровень холестерина часто вызывает симптомы, но очень высокий уровень может вызвать на коже так называемые ксантомы.

Ксантомы - это кожное заболевание, при котором под поверхностью кожи накапливаются жиры.
WebMD описывает ксантомы как «мягкие желтоватые новообразования или поражения» с определенными границами, которые обычно образуются в виде кластеров.

Бугорки могут различаться по размеру: одни размером с родинку, а другие - до 7 см в диаметре.

Они могут появиться на любом участке тела, но чаще всего на локтях, коленях, руках, ступнях и ягодицах.

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