Победивший ВИЧ профессор уверен: коронавирус создан искусственным путем

С тех пор, как Covid появился в конце 2019 года, предполагалось, что этот вирус был еще одним в длинной череде вирусов, которые перешли от животного-хозяина к человеку.Эксперты по вирусологии со всего мира немедленно заявили, что это очевидно, и заставили своих коллег написать об этом в как можно большем количестве журналов. Основные цитируемые в «Nature and the Lancet» статьи утверждали, что любой, кто думал, что это что-то иное, кроме этого, был теоретиком заговора или опасным психом. Я думал, что ученые должны смотреть на доказательства и обсуждать вероятный вывод. Вместо этого они все вместе и в глобальном масштабе согласились с этой недоказанной теорией, сообщает express.co.uk.
Мои коллеги в Норвегии и я решили посмотреть на фактические доказательства и решили, что ссылки, цитируемые вышеупомянутыми учеными, не подтверждают их выводы, фактически как раз наоборот.
Мы попытались ответить и вступить в настоящую научную дискуссию, но каждый журнал, который мы пробовали, нам сказал, что это не в интересах общества.
К счастью, Национальные институты здоровья и другие в США поставили задачу выяснить, почему этот вирус Covid так идеально адаптирован для заражения человеческих клеток.
Это привело к первому из этих отчетов, в котором сделан вывод о том, что передача от летучих мышей к человеку не так вероятен, как предполагалось вначале. В отличие от многих из ранее упомянутых так называемых ученых, они действительно смотрели на данные.
Собственно, что более вероятно?
A) Летучая мышь, находящаяся в спячке, просыпается за три месяца до того, как она должна была, и решает лететь 1700 км до Ухани и приземлиться у дверей Уханьского института вирусологии (WIV). Находясь там, он заражает проходящего человека, не оставляя следов ни в одной другой популяции летучих мышей, циветт или людей.
ИЛИ
Б) Уханьский институт вирусологии, крупнейшая в мире лаборатория вирусов короны, которая хвасталась успешными генетическими манипуляциями с вирусами летучих мышей, чтобы они могли легко заражать человеческие клетки, попадает в ряд основных распространенных и универсальных человеческих ошибок - некомпетентности.
Несколько фактов, которые помогут принять это решение.
Факт первый: SARS 1, который произошел от летучей мыши и вызвал ограниченную вспышку в 2003 году, четыре раза сбегал из китайских лабораторий, один раз из тайваньской лаборатории и один раз из лаборатории в Сингапуре, чуть не убив лабораторного исследователя (подробно описано в ведущем американском медицинском журнале; NEJM) Китайцы, конечно, говорят, что такие утечки невозможны, несмотря на обзор NIH 2018 года работы, спонсируемый ведущим американским врачом по борьбе с коронавирусом, доктором Тони Фаучи (через британского зоолога Питера Дазсака через его Eco Health Alliance), который пришел к выводу, что процедуры безопасности в лабораториях были плачевными.
Факт 2: тот факт, что до вспышки в Ухане не было обнаружено никаких отпечатков-предшественников этого вируса ни у одной летучей мыши, циветты или человека (это было около пяти процентов в предыдущих вирусных вспышках, таких как MERS и SARS).
Факт 3: Сообщается, что этот вирус летучих мышей-прыгунов, вызывающий Covid, больше не может инфицировать ни летучих мышей, ни их клетки всего 18 месяцев спустя. Шанс, что это произойдет, - один против миллиарда.
В новом отчете республиканской партии основное внимание уделяется тому факту, что база данных вирусов в Ухане была удалена без предупреждения в сентябре прошлого года, и на улучшение инфраструктуры лаборатории было запрошено более 2 миллионов долларов, хотя ей было всего два года. Этот запрос поступил вскоре после того, как сотрудники лаборатории и другие люди начали болеть (как и спортсмены, которые участвовали в соревнованиях по легкой атлетике в Ухане в октябре 2019 года). Это также подтверждает, что директор лаборатории был снят с должности и заменен руководителем программы по биологическому оружию Народно-освободительной армии Коммунистической партии Китая.
Затем они перебирают пункты, о которых мы с Биргером Соренсен сообщили, как только вирусная последовательность была выпущена.
Вот эти основные моменты:
Не существует естественного предшественника этого вируса, который мог бы инфицировать клетки летучих мышей, других животных или человека.
Тщательный анализ показывает, что это явно 2 вируса (наши ученые говорят, что это невозможно без следа, но они ошибаются). Доктор Барич, один из сотрудников американских лабораторий в Ухане, первым разработал такую технику и поделился ею с ребятами из Уханя!
Костяк - это вирус летучей мыши, но сайт связывания рецептора практически идентичен тем, которые они опубликовали, хвастаясь, что они могут легко заражать клетки человека. Они называют это «усилением функции» (GOF), и они публиковались в крупных журналах, таких как Nat Medicine и J Virology,
Мы с коллегами тщательно проанализировали все доступные доказательства и показали, что эти генно-инженерные вирусы являются наиболее вероятными предшественниками Covid.
Затем они адаптировали этот вирус для заражения всех различных типов клеток человека, вставляя разные рецепторы вируса Covid в разные клетки с использованием вектора на основе ВИЧ, биты которого были уловлены вирусом Covid. Ученые говорят, что это могло произойти случайно. На самом деле это очень маловероятно, поскольку последовательности идентичны лабораторным векторам, используемым для создания такого суперэффективного вируса при заражении клеток человека. Вот почему Covid вызывает такие распространенные симптомы и заболевания.
Нет, настоящий вопрос заключается в том, почему все ученые согласны с тем, что это не может быть правдой, когда факты настолько ясны.
И, возможно, почему они все приняли участие в самом гигантском и возмутительном сокрытии со времен Чернобыля.
Некоторые говорят, что это произошло потому, что Трамп поддержал теорию лабораторных утечек, и в этом может быть доля правды, но нет оправдания ее игнорированию.
Другие говорят, что не хотели расстраивать Китай, который отрицал и скрыл все доказательства лабораторной утечки.
И становится все мрачнее.
Накапливается все больше и больше доказательств, указывающих на американское финансирование этого тестирования «повышения функциональности», и обвинения в сокрытии на высоком уровне разносятся по залу Сената.
Будьте уверены, это никуда не денется, и Истина выйдет наружу.
Профессор Ангус Далглейш - профессор онкологии Лондонского университета Святого Георгия. Он всемирно известен своими исследованиями в области СПИДа и одним из первооткрывателей рецептора CD4 как основного клеточного рецептора ВИЧ.
Он представил две академические статьи, в которых говорится, что Covid-19, вероятно, является искусственным вирусом.
Пока ни одна статья не опубликована.