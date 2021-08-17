Северо-восточный ветер вернет жару 17 августа в Бердск
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Северо-восточный ветер вернет жару 17 августа в Бердск

6:30:088/17/2021Фото: https://www.piqsels.com/
0

19 августа - +22 +24, местами кратковременные дожди, грозы.

Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +24, +26°С
Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +24, +26°С

Метеорологическая обстановка 17 августа в Бердске.

Небольшая облачность, ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-восточный  3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +24, +26°С.

18 августа +20 +22.

19 августа - +22 +24, местами кратковременные дожди, грозы.

Народный праздник Авдотья Малиновка отмечается 17 августа 2021 года (4 августа по старому стилю).

Традиции и обряды

В данный период в лесах зрели ягоды дикой малины – одного из самых обожаемых лакомств малышей. И они со старшими сестрами и братьями в этот день спешили с самого утра, прихватив лукошки, набрать побольше сладких ягодок, чтобы и самим накушаться, и на варенье хватило. Вот и прозвали люди 17 августа «Малиновкой».

Также эту дату считали последним днем для сбора урожая огурцов, потому что после они не растут, а те, что вырастут, обязательно будут горчить. Ботва, пока не высохла, убиралась в компостную яму. Хозяйки занимались консервированием огурцов. Так родилось название «Огуречница».

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
14-летняя чемпионка ОИ отказалась от 3 миллиардов
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
погодажара
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСеверо-восточный ветер вернет жару 17 августа в Бердск
6:30:08 8/17/2021
Северо-восточный ветер вернет жару 17 августа в Бердск
Что вызывает низкое кровяное давление? Шесть симптомов - обратите внимание
6:00:35 8/17/2021
Что вызывает низкое кровяное давление? Шесть симптомов - обратите внимание
Сильная магнитная взбучка для метеопатов 17 августа 2021: солнце готовится к мощному космическому шторму
5:45:54 8/17/2021
Сильная магнитная взбучка для метеопатов 17 августа 2021: солнце готовится к мощному космическому шторму
Как чистить жемчуг - чудесный метод поддерживает чистоту жемчужных ожерелий
5:31:19 8/17/2021
Как чистить жемчуг - чудесный метод поддерживает чистоту жемчужных ожерелий
Как почистить экран телевизора - четыре необычных совета для просмотра без полос
5:01:34 8/17/2021
Как почистить экран телевизора - четыре необычных совета для просмотра без полос
На видео Наоми Кэмпбелл делится рецептом суперкоктейля в коронавирус
4:31:16 8/17/2021
На видео Наоми Кэмпбелл делится рецептом суперкоктейля в коронавирус
Победивший ВИЧ профессор уверен: коронавирус создан искусственным путем
4:01:31 8/17/2021
Победивший ВИЧ профессор уверен: коронавирус создан искусственным путем
Три очень простых правила продлевают вашу жизнь на 7 лет
3:31:41 8/17/2021
Три очень простых правила продлевают вашу жизнь на 7 лет
Симптомы камней в почках: семь очень важных сигналов нельзя оставлять без внимания
3:01:29 8/17/2021
Симптомы камней в почках: семь очень важных сигналов нельзя оставлять без внимания
Желтые наросты на коже сигнализируют о высоком уровне холестерина: игнорировать запрещено
2:31:12 8/17/2021
Желтые наросты на коже сигнализируют о высоком уровне холестерина: игнорировать запрещено