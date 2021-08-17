Северо-восточный ветер вернет жару 17 августа в Бердск

Метеорологическая обстановка 17 августа в Бердске.
Небольшая облачность, ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +24, +26°С.
18 августа +20 +22.
19 августа - +22 +24, местами кратковременные дожди, грозы.
Народный праздник Авдотья Малиновка отмечается 17 августа 2021 года (4 августа по старому стилю).
Традиции и обрядыВ данный период в лесах зрели ягоды дикой малины – одного из самых обожаемых лакомств малышей. И они со старшими сестрами и братьями в этот день спешили с самого утра, прихватив лукошки, набрать побольше сладких ягодок, чтобы и самим накушаться, и на варенье хватило. Вот и прозвали люди 17 августа «Малиновкой».
Также эту дату считали последним днем для сбора урожая огурцов, потому что после они не растут, а те, что вырастут, обязательно будут горчить. Ботва, пока не высохла, убиралась в компостную яму. Хозяйки занимались консервированием огурцов. Так родилось название «Огуречница».