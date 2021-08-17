Симптомы камней в почках: семь очень важных сигналов нельзя оставлять без внимания
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Симптомы камней в почках: семь очень важных сигналов нельзя оставлять без внимания

3:01:298/17/2021,АЛИСС ХАЙЭМФото: pixabay.com
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Камни в почках - это болезненные образования в почках, с которыми может быть очень больно бороться. Каковы симптомы камней в почках?

Здоровые почки очищают кровь от шлаков и выводят их с мочой

Существует множество типов, но все они имеют схожие симптомы, которые могут быть крайне неудобными, особенно если камни в почках продолжают расти с течением времени.
Камни в почках - это твердые предметы, которые образуются из химических веществ в моче. Существует множество типов, но все они имеют схожие симптомы, которые могут быть крайне неудобными, особенно если камни в почках продолжают расти с течением времени, пишет express.co.uk.

Как возникают камни в почках?

Почки - это органы размером с кулак, которые регулируют уровень жидкости и химических веществ в организме.

У большинства людей две почки, по одной с каждой стороны позвоночника за печенью, желудком, поджелудочной железой и кишечником.

Здоровые почки очищают кровь от шлаков и выводят их с мочой. Они контролируют уровень натрия, калия и кальция в крови.

Кальциевые камни являются наиболее распространенными типами, и они вызваны слишком большим количеством кальция в почках.

Ряд факторов риска повышают вероятность развития камней в почках.

Если у вас низкий объем мочи, это означает, что вы недостаточно гидратированы, и почки не могут растворяться и обрабатывать то, что через них проходит, что приводит к образованию камней в почках.
Диета также играет роль в образовании камней в почках, и было обнаружено, что диета с высоким содержанием соли увеличивает частоту образования камней в почках.

Диета с высоким содержанием животного белка, такого как курица, говядина, рыба и свинина, также может увеличить ваши шансы на развитие камней в почках.

Другие факторы, которые могут увеличить ваши шансы на развитие камней в почках, включают ожирение, заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, некоторые лекарства и добавки, а также генетические факторы.

Каковы симптомы камней в почках?

По данным NHS, симптомы камней в почках включают:

• боль в животе или паху - у мужчин могут быть боли в яичках

• высокая температура

• чувство потливости

• сильная боль, которая приходит и уходит

• плохое самочувствие или рвота

В некоторых случаях почечный камень может блокировать мочеточник, трубку, соединяющую почку с мочевым пузырем, и может привести к инфекции почек.

Симптомы инфекции почек похожи на симптомы камней в почках, но могут также включать:

• высокая температура

• озноб и дрожь

• чувство сильной слабости или усталости

• диарея

• мутная и неприятно пахнущая моча

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