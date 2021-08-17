Как почистить экран телевизора - четыре необычных совета для просмотра без полос
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Как почистить экран телевизора - четыре необычных совета для просмотра без полос

5:01:348/17/2021,ФИБИ КОРНИШФото: pixabay.com
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Большинство из нас думает, что мы знаем, как правильно чистить телевизор.

Большинство из нас думает, что мы знаем, как правильно чистить телевизор

Для уборки вашего дома можно использовать столько продуктов, сколько вы решите использовать, но когда дело доходит до вашего телевизора, важно делать все правильно. Вот четыре необычных способа избавиться от полос на экране телевизора.
Мы все бывали там, когда садились смотреть наше любимое шоу и замечали пыльные блики на экране, которые мы просто не могли игнорировать. Большинство из нас думает, что мы знаем, как правильно чистить телевизор, используя полироль или сухую ткань, но эти необычные формулы - легкая альтернатива гладкому результату без разводов, рассказывает express.co.uk.

Избавьтесь от лака и салфеток и не ищите ничего, кроме шкафов на кухне и в ванной, чтобы найти эти скромные ингредиенты, которые глубоко очистят экран вашего телевизора.

Белый уксус

Этот ингредиент является основным продуктом для любого специалиста по домашней уборке из-за его универсальных кислотных чистящих свойств.

Наполните чайник водой, закипятите и дайте ему остыть перед смешиванием с уксусом.

Налейте в распылитель равные части воды и уксуса и хорошо встряхните, чтобы получился чистящий раствор.

Возьмите чистую сухую ткань из микроволокна и распылите раствор на экран, прежде чем протирать телевизор, пока на нем не исчезнет пыль и полосы.

Если вы выберете эту экологически чистую альтернативу, зажгите свечу или распылите свой любимый комнатный спрей, поскольку уксус может создавать сильный аромат.

Эфирные масла

Если вы имеете дело с липкостью на экране, эфирные масла - естественная альтернатива агрессивным химическим чистящим средствам.

Эти успокаивающие масла более мощные, чем вы думаете, и могут прорезать жир или грязь на экране телевизора или других поверхностях.

Вам также понадобится распылитель для этого раствора и держите под рукой уксус и воду.

Чтобы сделать этот ароматный раствор, смешайте полстакана простого белого уксуса с равными частями дистиллированной воды и добавьте 10 капель вашего любимого эфирного масла.

Попробуйте цитрусовые масла для свежего аромата или почему бы не попробовать что-нибудь более согревающее, например, корицу зимой?

Изопропиловый спирт

Замените медицинский спирт уксусом, чтобы получить ту же чистящую силу, но без сильного запаха.

Всегда проверяйте этикетку, чтобы убедиться, что ваш спирт содержит как можно больше изопропила - медицинский спирт обычно содержит около 70 процентов изопропила, но вы можете найти продукты с его содержанием до 99 процентов.

Смешайте чашку изопропилового спирта с чашкой воды в пульверизаторе, затем распылите на чистую сухую ткань из микроволокна и начисто протрите экран.


  • Не используйте спирт, содержащий этил, так как это может серьезно повредить экран.

Мягкое мыло для посуды

Масляные или полосатые сетки можно обработать очень небольшим количеством средства для мытья посуды, смешанного с дистиллированной водой.

Смешайте одну чайную ложку жидкости для мытья посуды с двумя стаканами воды - не превышайте эти количества.

Возьмите чистую ткань и смочите в мыльном растворе, прежде чем звонить, пока он не станет почти сухим на ощупь.

Удалите все пятна на телевизоре и вытрите насухо отдельной чистой мягкой тканью.

Советы


  • Всегда перегоняйте воду перед использованием для очистки, так как она очистит жидкость и сделает поверхность без разводов.
  • Никогда не распыляйте раствор прямо на экран, так как это может вызвать повреждение от влаги.

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Чем протираете экран телевизора?

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