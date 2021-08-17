Вчера мы обещали вам спокойный день, но прогноз изменился уже в течение дня. И два сильных удара все –таки случились. Первый ночью, а второй в 21.00 по Москве. И час ночи по времени Новосибирска.
И именно этот удар обеспечил затяжную не очень сильную магнитную бурю на весь сегодняшний день. В общем, друзья, порадовать метеозависимых людей нам нечем. Сегодня, 17 августа, будет просвет без магнитных колебаний с 6.00 до 9.00 по московскому времени, или 10.00 до 14.00 по новосибирскому. А в целом затяжная магнитная буря средней силы продлится весь день. Такая же ситуация будет и в ближайшие дни, вплоть до 24 августа, когда ударит очень мощный шторм.
Поэтому берегите свои силы для себя, проявляйте заботу о своем здоровье.
Для этого необходимо не забывать о правилах, которые вы все прекрасно знаете:
1. Высыпайтесь. А спать ложитесь вовремя или чуть раньше обычного.
2. Измеряйте артериальное давление. Если оно повышенное, то обязательно принимайте назначенные врачом препараты.
3. Пейте больше жидкости, если можете, то с лимоном.
4. При головной боли пейте так же препараты, которые могут помочь при сильной боли или мигрени.
5. Резко утром не вставайте с постели.
6. Гуляйте в спокойном месте.
7. Проветрите свою квартиру.
8. Избегайте конфликтных ситуаций и друзей.
Берегите себя!
Сильная магнитная взбучка для метеопатов 17 августа 2021: солнце готовится к мощному космическому шторму
При головной боли пейте так же препараты, которые могут помочь при сильной боли или мигрени.
Вчера мы обещали вам спокойный день, но прогноз изменился уже в течение дня. И два сильных удара все –таки случились. Первый ночью, а второй в 21.00 по Москве. И час ночи по времени Новосибирска.
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От редакции
Берегите себя!
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