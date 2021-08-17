Три очень простых правила продлевают вашу жизнь на 7 лет
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Три очень простых правила продлевают вашу жизнь на 7 лет

3:31:418/17/2021,АДАМУ ЧЕПМЕНФото: https://www.pxfuel.com/
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Ключ к долголетию заключается не только в том, что мы делаем в жизни, но и в том, чего мы активно избегаем.

Мужчины, которые выпивали менее 14 порций в неделю, и женщины, употреблявшие менее семи порций в неделю, считались умеренно пьющими
Мужчины, которые выпивали менее 14 порций в неделю, и женщины, употреблявшие менее семи порций в неделю, считались умеренно пьющими

Согласно исследованиям, вы можете добавить к своей жизни до семи лет, если откажетесь от трех привычек.
Исследования долголетия сосредоточены на совокупном влиянии широкого спектра решений, касающихся образа жизни. Размышляя о том, что важно, ум склонен блуждать по действиям, которые вам следует предпринять. Например, включите в свой рацион фрукты и овощи. Однако исследования показывают, что действия, которых вы избегаете, не менее важны, утверждает express.co.uk.

Большое исследование, опубликованное в журнале Health Affairs, демонстрирует преимущества долголетия, которые вы можете получить, отказавшись от трех привычек образа жизни.

Главный вывод заключается в том, что люди, которые не курят, не страдают ожирением и умеренно употребляют алкоголь, могут рассчитывать прожить на семь лет дольше, чем население в целом.

Более того, как показало исследование, отказ от этих привычек гарантирует, что эти дополнительные годы будут прожиты крепким здоровьем.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи проанализировали данные долгосрочного исследования здоровья и выхода на пенсию, проведенного в США, которое охватило более 14 000 человек в возрасте 50-89 лет за период 1998-2012 годов.

Каждые два года участников опрашивали об их здоровье и поведении.

Те, кто сообщил, что у них нет ограничений в так называемой повседневной деятельности (ходьба, одевание, купание, вставание с постели или прием пищи), были классифицированы как не имеющие инвалидности.

Участники, у которых индекс массы тела (показатель вашего роста для вашего веса) был менее 30, были классифицированы как не страдающие ожирением.

Те, кто выкурил менее 100 сигарет за свою жизнь, считались никогда не курившими. Мужчины, которые выпивали менее 14 порций в неделю, и женщины, употреблявшие менее семи порций в неделю, считались умеренно пьющими.

Исследователи проанализировали возраст, в котором люди с таким здоровым поведением впервые стали инвалидами, сколько лет они прожили с инвалидностью и их общую продолжительность жизни.

Затем исследователи сравнили эти результаты с результатами для населения в целом и с результатами людей с особенно рискованным поведением.

Они обнаружили, что никогда не курившие, не страдающие ожирением, жили на четыре-пять лет дольше, чем население в целом, и что эти дополнительные годы не имели инвалидности.

Результаты анализа также показали, что люди, которые также потребляли алкоголь умеренно, прожили на семь лет без инвалидности больше, чем население в целом, и имели общую ожидаемую продолжительность жизни, превышающую продолжительность жизни населения Японии, страны, известной своей долгой продолжительностью жизни.

Исследование было проведено Микко Мирскюля, директором Института демографических исследований Макса Планка, Германия; и Нил Мехта, профессор менеджмента и политики здравоохранения Мичиганского университета, США.

«Усовершенствования в медицинских технологиях часто считаются воротами к более здоровой и долгой жизни. Мы показали, что ничего не стоящего здорового образа жизни достаточно, чтобы люди могли прожить очень долгую и здоровую жизнь», - сказал Микко Мирскюля.

Он добавил: «Для получения положительных результатов достаточно умеренно здорового образа жизни. Избегать ожирения, не курить и умеренно употреблять алкоголь - вполне реальная цель».

Это исследование стало первым, в котором проанализировано совокупное влияние нескольких основных форм поведения в отношении здоровья на продолжительность жизни без инвалидности и общую продолжительность жизни.

Исследователи отметили, что каждое из трех нездоровых форм поведения - ожирение, курение и нездоровое употребление алкоголя - было связано с сокращением продолжительности жизни и более ранним возникновением инвалидности.

Но были и различия: было установлено, что курение связано с преждевременной смертью, но не с увеличением количества лет инвалидности, тогда как ожирение ассоциируется с длительным периодом времени с инвалидностью.

Было обнаружено, что чрезмерное употребление алкоголя связано как с сокращением продолжительности жизни, так и с сокращением количества здоровых лет.

Однако было обнаружено, что отсутствие всех этих рискованных видов здорового поведения связано с наибольшим количеством здоровых лет.

Что тебе необходимо сделать
Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты является важной частью поддержания хорошего здоровья и помогает вам чувствовать себя лучше.

«Это означает употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях и употребление нужного количества еды и напитков для достижения и поддержания здоровой массы тела», - поясняет NHS .

По данным организации, занимающейся здоровьем, большинство людей в Великобритании едят и пьют слишком много калорий, слишком много насыщенных жиров, сахара и соли и недостаточно фруктов, овощей, жирной рыбы или клетчатки.

В соответствии с рекомендациями Великобритании по охране здоровья фрукты и овощи должны составлять чуть более трети пищи, которую вы едите каждый день.

Рекомендуется есть не менее пяти порций различных фруктов и овощей каждый день.

Они могут быть свежими, замороженными, консервированными, сушеными или соками.

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