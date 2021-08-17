Предупреждение о низком уровне эстрогена: пять характерных симптомов, указывающих на слишком низкий уровень эстрогена
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Предупреждение о низком уровне эстрогена: пять характерных симптомов, указывающих на слишком низкий уровень эстрогена

2:01:018/17/2021,ДЖЕССИКА KNIBBSФото: pixabay.com
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Когда уровень эстрогена снижается, вы чаще испытываете депрессию, раздражительность и перепады настроения. 

Низкий уровень эстрогена часто встречается у женщин в период менопаузы

Предупреждение об эстрогене: знание уровня гормонов уместно для понимания того, почему могут возникать некоторые необычные симптомы и как они связаны с тем, слишком ли низкий или слишком высокий у вас, - говорят эксперты в области здравоохранения. Гормоны играют ключевую роль в том, почему вы все время можете уставать, страдать от плохого настроения или даже изменений температуры тела.
Низкий уровень эстрогена часто встречается у женщин в период менопаузы, но мы также наблюдаем его у молодых женщин детородного возраста, - начала доктор Вики Петерсон, которая говорила исключительно с Express.co.uk, чтобы поделиться своим мнением и советами по поводу этого состояния. Она продолжила: «Некоторые люди могут испытывать такие симптомы, как ИМП, болезненный половой акт и / или раздражительность, депрессия и перепады настроения. Состояние может быть вызвано недоеданием, аутоиммунным заболеванием, заболеванием щитовидной железы, длительным приемом противозачаточных таблеток или перенапряжениями».

По словам доктора Петерсона, менее известные симптомы этого состояния могут включать:

Увеличение веса

При недостатке эстрогена ваше тело сжигает и усваивает крахмал и сахар менее эффективно.

Результатом является увеличение накопления жира, снижение мышечной массы и, как следствие, увеличение веса, преимущественно в области живота.

Перепады настроения и депрессия

Эстроген - стабилизатор серотонина.

Когда уровень снижается, вы чаще испытываете депрессию, раздражительность и перепады настроения.

Усталость

Низкий уровень эстрогена не только снижает вашу способность справляться со стрессом, но и увеличивает нагрузку на щитовидную железу. Результат - утомляемость и вялость.

Инфекции мочевыводящих путей и сухость влагалища

Эстроген необходим для поддержания здоровья тканей влагалища и стабильной слизистой оболочки.

Снижение уровня эстрогена приводит не только к сухости влагалища, но и к ухудшению состояния слизистых оболочек, что может привести к оппортунистическим инфекциям и инфекциям мочевыводящих путей.

Приливы жара и ночная потливость  

Пониженный уровень эстрогена влияет на гипоталамус, часть мозга, которая контролирует внутреннюю температуру.

В результате днем ​​возникают приливы жара, а ночью - потливость, что приводит к нарушению сна и бессоннице.

Эстроген обычно ассоциируется с женским телом; однако мужчины также производят эстроген, но женщины производят его в более высоких количествах.

Эстроген работает вместе с кальцием, витамином D и другими минералами, чтобы поддерживать прочность костей. Если у вас низкий уровень эстрогена, у вас может наблюдаться снижение плотности костей.

Витамины группы B, витамин D, трава черного кохоша, черника, масло примулы вечерней, женьшень, магний и корень маки - это натуральные добавки и продукты, помогающие с низким уровнем эстрогена, добавил доктор Петерсон.

«Также сократите потребление кофеина и научитесь лучше справляться со стрессом».

Когда его спросили, какие продукты являются лучшими и худшими, когда речь идет о низком уровне эстрогена, доктор Петерсон посоветовала лучшие продукты:


  • Органические соевые продукты, которые будут повышать низкий уровень эстрогена и снижать его, если он высокий.
  • Семена льна, семена кунжута
  • Фасоль гарбанзо
  • Чеснок
  • Цельнозерновые, такие как овес, гречка (без глютена)
  • Сухофрукты - абрикосы, чернослив, финики, в умеренных количествах.

Худшие продукты:

  • Источники животного происхождения, которые, как правило, являются экзогенными источниками эстрогенов. Такое мясо и рыба могут содержать высокий уровень гормонов, антибиотиков, полихлорированных бифенилов и ртути - всех эндокринных разрушителей, нарушающих гормональный баланс.
  • Молочные продукты - раздражают кишечник, воспалительные, богаты эстрогеноподобными гормонами коровы и часто содержат остатки антибиотиков.
  • Крепкие напитки - вино в умеренных количествах - это хорошо.
  • ГМО-соя - в то время как органическая соя стабилизирует уровень эстрогена, ГМО-соя нарушит естественный баланс.

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