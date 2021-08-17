Предупреждение о низком уровне эстрогена: пять характерных симптомов, указывающих на слишком низкий уровень эстрогена

Предупреждение об эстрогене: знание уровня гормонов уместно для понимания того, почему могут возникать некоторые необычные симптомы и как они связаны с тем, слишком ли низкий или слишком высокий у вас, - говорят эксперты в области здравоохранения. Гормоны играют ключевую роль в том, почему вы все время можете уставать, страдать от плохого настроения или даже изменений температуры тела.
Низкий уровень эстрогена часто встречается у женщин в период менопаузы, но мы также наблюдаем его у молодых женщин детородного возраста, - начала доктор Вики Петерсон, которая говорила исключительно с Express.co.uk, чтобы поделиться своим мнением и советами по поводу этого состояния. Она продолжила: «Некоторые люди могут испытывать такие симптомы, как ИМП, болезненный половой акт и / или раздражительность, депрессия и перепады настроения. Состояние может быть вызвано недоеданием, аутоиммунным заболеванием, заболеванием щитовидной железы, длительным приемом противозачаточных таблеток или перенапряжениями».
По словам доктора Петерсона, менее известные симптомы этого состояния могут включать:
Увеличение веса
При недостатке эстрогена ваше тело сжигает и усваивает крахмал и сахар менее эффективно.
Результатом является увеличение накопления жира, снижение мышечной массы и, как следствие, увеличение веса, преимущественно в области живота.
Перепады настроения и депрессия
Эстроген - стабилизатор серотонина.
Когда уровень снижается, вы чаще испытываете депрессию, раздражительность и перепады настроения.
Усталость
Низкий уровень эстрогена не только снижает вашу способность справляться со стрессом, но и увеличивает нагрузку на щитовидную железу. Результат - утомляемость и вялость.
Инфекции мочевыводящих путей и сухость влагалищаЭстроген необходим для поддержания здоровья тканей влагалища и стабильной слизистой оболочки.
Снижение уровня эстрогена приводит не только к сухости влагалища, но и к ухудшению состояния слизистых оболочек, что может привести к оппортунистическим инфекциям и инфекциям мочевыводящих путей.
Приливы жара и ночная потливость
Пониженный уровень эстрогена влияет на гипоталамус, часть мозга, которая контролирует внутреннюю температуру.
В результате днем возникают приливы жара, а ночью - потливость, что приводит к нарушению сна и бессоннице.
Эстроген обычно ассоциируется с женским телом; однако мужчины также производят эстроген, но женщины производят его в более высоких количествах.
Эстроген работает вместе с кальцием, витамином D и другими минералами, чтобы поддерживать прочность костей. Если у вас низкий уровень эстрогена, у вас может наблюдаться снижение плотности костей.
Витамины группы B, витамин D, трава черного кохоша, черника, масло примулы вечерней, женьшень, магний и корень маки - это натуральные добавки и продукты, помогающие с низким уровнем эстрогена, добавил доктор Петерсон.
«Также сократите потребление кофеина и научитесь лучше справляться со стрессом».
Когда его спросили, какие продукты являются лучшими и худшими, когда речь идет о низком уровне эстрогена, доктор Петерсон посоветовала лучшие продукты:
- Органические соевые продукты, которые будут повышать низкий уровень эстрогена и снижать его, если он высокий.
- Семена льна, семена кунжута
- Фасоль гарбанзо
- Чеснок
- Цельнозерновые, такие как овес, гречка (без глютена)
- Сухофрукты - абрикосы, чернослив, финики, в умеренных количествах.
Худшие продукты:
- Источники животного происхождения, которые, как правило, являются экзогенными источниками эстрогенов. Такое мясо и рыба могут содержать высокий уровень гормонов, антибиотиков, полихлорированных бифенилов и ртути - всех эндокринных разрушителей, нарушающих гормональный баланс.
- Молочные продукты - раздражают кишечник, воспалительные, богаты эстрогеноподобными гормонами коровы и часто содержат остатки антибиотиков.
- Крепкие напитки - вино в умеренных количествах - это хорошо.
- ГМО-соя - в то время как органическая соя стабилизирует уровень эстрогена, ГМО-соя нарушит естественный баланс.