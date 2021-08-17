Волосы выпадают при короновирусе: Объяснение симптомов

Почти четверть пациентов с COVID-19 заявили, что испытали выпадение волос в результате вируса, но доказано ли это? Express.co.uk побеседовал с элитным парикмахером Лондона, бразильцем и специалистом по выпрямлению Yuko Оливером Даминаром, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, как вернуть вашим волосам полную густоту после Covid, пишет express.co.uk.
Действительно ли Covid вызывает выпадение волос?Исследование, проведенное в прошлом году с участием 1655 пациентов больницы в Ухане, Китай, показывает, что выпадение волос является долгосрочным эффектом Covid.
Почти четверть из прошлых исследованных пациентов с Covid (22 процента) заявили, что испытали потерю волос в течение шести месяцев после заражения этим заболеванием.
Еще 26 процентов страдали от проблем со сном, 63 процента заявили, что испытывали усталость или мышечную слабость, а 23 процента страдали тревогой или депрессией.
Парикмахер Оливер Даминар добавил: «Как ни странно, доказательства того, что Covid приводит к выпадению волос, неопровержимы и неопровержимы.
«Мы видим людей с положительным результатом теста на COVID с пропорционально более сильным выпадением волос».
Однако нельзя сказать, что в проигрыше виноват сам Covid - это больше связано с эмоциональным воздействием вируса.
Оливер объяснил: «Выпадение волос больше связано со стрессом, вызванным Covid, и, вероятно, потребуется несколько лет, чтобы более конкретные научные исследования подтвердили это».
В среднем взрослый человек теряет около 100–150 прядей волос каждый день, но известно, что более сильный стресс увеличивает это число.
Если у вас есть Covid, вполне понятно, что стресс, связанный с изоляцией, пропуском работы, заражением других и плохим самочувствием, может быть причиной быстрой потери волос.
Вы даже можете столкнуться с потерей волос в результате общего страха перед пандемией, не заразившись Covid самостоятельно.
Оливер сказал: «Количество людей, которые обращаются ко мне по поводу выпадения волос, огромно из-за большего стресса и беспокойства в нашей повседневной жизни».
Помимо Covid, выпадение волос также может быть связано с вашим возрастом, и ваш возраст может повлиять на то, насколько хорошо ваши волосы снова отрастут.
Оливер сказал: «Волосы у всех разные, и ваши волосы растут по циклу, состоящему из трех основных фаз: рост, покой и выпадение, на которые в основном влияет возраст.
«С 40 лет, если вы испытываете обострение выпадения волос, важно защитить и укрепить имеющиеся у вас волосы. Например, мне может потребоваться изменить лечение клиента, которому исполняется 40 лет, когда он замечает изменение своих волос.
«Наше тело меняется, а гормоны колеблются на протяжении всей жизни, и важно адаптировать режим волос к таким изменениям».
Выпадение волос также носит сезонный характер, поэтому, если вы заметили, что ваши волосы выпадают при смене сезонов, это может быть нормальным явлением.
Оливер отметил: «У многих моих клиентов волосы выпадают зимой. Жесткость воды тоже играет в этом огромную роль».
Как остановить выпадение волосОбращение вспять или замедление выпадения волос сложно, но возможно.
По словам Оливер, ключ в том, чтобы начать изнутри, изменив свой рацион, включив в него большое количество белка, железа, витамина B, коллагена и продуктов, богатых омега.
Кроме того, вам следует уделять особое внимание коже головы и соответствующим образом наносить продукты.
Оливер сказал: «Я думаю, что лучше всего применять аюрведический подход к любому образу жизни, и новая сыворотка для роста Chāmpo Pitta может действительно помочь в этом, поскольку аюрведические ингредиенты обеспечивают естественную основу для предотвращения выпадения волос».
Просто нанесите такое масло на кожу головы и ежедневно массируйте его кончиками пальцев, чтобы стимулировать рост новых волос.
Если у вас здоровая кожа головы, у вас есть лучшее место для более густого роста волос.
К сожалению, вам может потребоваться выбросить шампунь, потому что он, вероятно, полон силикона.
Силикон - это то, что делает пену шампуня, но шампуни на силиконовой основе тяжелые, и силикон давит на волосы.
Оливер отметил: «Силиконовые шампуни могут способствовать выпадению волос, блокируя кислород.
«Чем меньше кислорода доступно, тем больше у вас не хватает роста волос.
«Ваша кожа головы и волосяные фолликулы действительно нуждаются в кислороде, чтобы дышать, и если вы лишите их кислорода с помощью силиконовых продуктов, тогда они будут плохо дышать!»
Оливер сказал, что ему нравится использовать продукты без силикона, такие как шампуни и кондиционеры Chāmpo, которые также не содержат сульфатов и любых других неприятностей, которые могут минимизировать поглощение кислорода.
Он добавил: «В качестве примечания: шелковые наволочки отлично предотвращают выпадение и вьющиеся волосы, а также помогают лучше спать!»