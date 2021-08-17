Квадрат Марса и Луны устремит трех знаков зодиака в омут любви с 16 августа 2021 года
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Квадрат Марса и Луны устремит трех знаков зодиака в омут любви с 16 августа 2021 года

1:31:408/17/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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Никогда не стоит торопиться в отношениях, но попробуйте рассказать об этом определенным знакам зодиака, особенно когда Луна находится в квадрате с Марсом.

Мы до некоторой степени пойманы в ловушку своего разума, и такие вещи, как «ожидания», могут длиться с нами всю жизнь

На этой неделе 16 августа 2021 года Луна окажется в квадрате с Марсом, и три знака зодиака начнут влюбляться.

Мы приходим в этот мир и почти сразу же запрограммированы на то, чтобы думать, что у нас есть определенные цели, которых нужно достичь.

Если мы не достигнем этих целей, мы не будем жить полноценной жизнью - в соответствии с ожиданиями, рассказывает yourtango.com.

Эти цели состоят из идеалов, и редко кому-то удается легко приспособиться к такому целенаправленному образу жизни.

Ожидается, что мы вырастем, полюбим, поженимся и родим детей.

Большие ожидания, как правило, принижают наши настоящие цели и чувства. Если бы мы все делали то, что от нас ожидают, мы были бы клонами друг друга, а это просто не так - мы все индивидуальности и все мы интерпретируем «ожидания жизни» по-разному.

Тем не менее, мы до некоторой степени пойманы в ловушку своего разума, и такие вещи, как «ожидания», могут длиться с нами всю жизнь.

Одно из самых жестких ожиданий того, что нужно бросить, - это когда мы чувствуем себя ничем без партнера.

Это особенно опасно во время транзита, например, во время лунного квадрата Марса с 16 августа.

Этот переход играет на нашей потребности выполнять долг, и в данном случае это космическая игра, которая заставляет нас чувствовать, что нам нужно броситься в любую романтику, которую мы можем получить. Вот и рецепт катастрофы, прямо здесь.

Кто бросится в любовь с 16 августа?

Знаки зодиака, влюбляющиеся во время Луны в квадрате с Марсом, начиная с 16 августа 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Бесстрашие - это часть вашего характера, Овен, и это связано с импульсивностью и рискованностью.

16 августа вы бросите всю осторожность на ветер и прыгнете головой вперед в новую любовь - независимо от того, считаете ли вы это правильным или нет. Вы этого хотите, и вы это получите.

Вы не верите в взвешивание вариантов, и вы не верите, что в любви есть что-то хорошее или плохое; все, что вы знаете, это то, что вы чувствуете себя хорошо, вступая в контакт с этим новым человеком, и это именно то, что вы собираетесь сделать.

Марс в Деве накаляет нервы, а в квадрате с Луной это как будто больше не хочется держать это в голове - вам нужна настоящая любовь. Для тебя больше нет фантазии.

Вам все равно, подходит ли вам этот человек или нет. В любом случае, что такое «правильно»? Какой-то идеальный любовник? Вы знаете, что этого не существует, и поэтому погружаетесь в нее, готовые ко всему, что встретится на вашем пути.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Причина, по которой вы собираетесь вступить в новые отношения, заключается в том, что, Дева, вы в отчаянии и считаете, что это ваш единственный шанс. Вы увлеклись идеализмом ожидания; если вы не являетесь партнером, что бы люди сказали?

Последнее, что вам нужно знать, это то, что люди смотрят на вас, недоумевая, почему вы не смогли пригвоздить любовника - с вами что-то не так? Ты слишком уродлив, чтобы тебя любили? Это те вещи, которые будут приходить вам в голову, даже если они не имеют ничего общего с реальностью.

Вы хотите окунуться в любовь из-за ожиданий других людей. Вы живете не своей жизнью; вы оправдываете ожидания своих родителей и какого-то фальшивого общества, существовавшего в 1950-х годах.

Вы убедили себя, что одиночество равносильно смерти, поэтому вы выбираете любого, кто скажет вам «да». Да, Луна в квадрате, Марс в Деве - это удар по старому лицу, согласны?

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы бросаетесь в любовь, потому что вам нужна помощь. В упор, давайте не будем жалеть слов.

Тебе наплевать на любовь, но ты нуждаешься в человеке, потому что Бог знает, что ты по уши в ответственности, и было бы неплохо просто иметь дополнительную пару рук, чтобы помочь тебе? Любовь - это не то, чего вы хотите, но вы притворяетесь ею ради товарищества.

Дело не в том, что вам холодно, а в том, что вы живете в реальном мире, и этот конкретный реальный мир не дал вам достаточно дополнительного времени или рабочей силы, чтобы справиться с этим в одиночку.

Вам нужен кто-то, и поскольку Марс в квадрате Луны просто скользит по вашему кармическому плану, вы берете то, что можете получить, и извлекаете из этого максимум пользы.

Другой человек влюбится в вас, и это хорошо, но ваша любовь к нему не требуется в этих отношениях. Холодный? Нет. Полезно ... и по иронии судьбы: сбалансировано.

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