Как получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными (справку о санэпидокружении)?

Случаи оформления справки об отсутствии контактов с инфекционными больными
Медицинские организации выдают пациенту или его законному представителю справки и медицинские заключения, в том числе о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями (п. 3 ст. 78 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; п. 1, пп. "з" п. 11 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 14.09.2020 N 972н).
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (далее также - справка о санэпидокружении) может потребоваться, например, в следующих случаях (п. 1 Приложения N 15 к Приказу Минздрава России от 19.03.2020 N 198н; п. 4.4 СП 2.4.3648-20, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28; п. 8 Приложения к Письму Минобрнауки России от 10.05.2018 N ПЗ-719/09; п. 6 Приложения 4 к Регламенту, утв. Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 25.07.2018 N 500):
- при приеме в организации, оказывающие санаторно-курортное лечение, в условиях риска распространения коронавирусной инфекции;
- при перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом;
- при плановой госпитализации ребенка в стационар.
Сведения об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями вносятся также в медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. Она необходима, в частности, при приеме ребенка в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием, в лагерь дневного пребывания, в палаточный лагерь (п. 4 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 13.06.2018 N 327н; п. 4.4 Приложения N 18 к Приказу Минздрава России от 15.12.2014 N 834н; п. п. 3.11.2, 3.12.5, 3.13.2, 4.4 СП 2.4.3648-20).
Обратите внимание! В период распространения коронавирусной инфекции для заезда в санаторно-курортное учреждение или организацию отдыха и оздоровления детей потребуется также справка или отметка об отсутствии контакта с больными COVID-19 (МР 3.1/2.1.0182-20; п. 3.7 МР 3.1/2.4.0239-21, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.03.2021).
По общему правилу справка о санэпидокружении должна быть выдана не ранее чем за три дня до наступления соответствующего события. При ее выдаче принимается во внимание отсутствие контактов с инфекционными больными в течение определенного периода, как правило, в зависимости от ситуации в течение предшествующих оформлению справки 14 или 21 дней (п. 1 Приложения N 15 к Приказу N 198н; п. п. 3.11.2, 3.12.5, 3.13.2 СП 2.4.3648-20; п. 1 Приложения 8 к Регламенту N 500).
Порядок оформления справки об отсутствии контактов с инфекционными больными
Обычно для получения справки о санэпидокружении на бумажном носителе следует обратиться в поликлинику, к которой вы (ваш ребенок) прикреплены. Например, в Москве чаще всего достаточно записаться на прием в кабинет выдачи справок и направлений.
При посещении врача вам может понадобиться документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения законного представителя - также документ, подтверждающий его полномочия (ч. 2 ст. 21 Закона N 323-ФЗ; п. п. 1, 3, 4 Порядка N 972н; п. 1 Приложения 8 к Регламенту N 500).
Справка оформляется с проставлением штампа медицинской организации, подписывается врачом, заверяется личной печатью врача и печатью медицинской организации (при наличии). В случае отсутствия утвержденной формы справки она может также оформляться на бланке медицинской организации (при наличии такового) (п. 6 Порядка N 972н; п. 4 Приложения 8 к Регламенту N 500).
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