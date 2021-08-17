Шикарные поздравления с Днем Трейдера 17 августа: На успешные трейды и большие деньги

С Днем трейдера! И пусть растут доходы,
Прогноз твой будет точен, как весы.
А новые на биржах повороты
Предугадаешь в первые часы.
И прибыль вся окажется в карманах
Не у кого-то, только у тебя.
Коль стать богатым, трейдер, в твоих планах,
Пускай мечта исполнится твоя!
Трейдер — сказочное слово,
Скрыт за ним тяжелый труд.
Поздравляю вас, ребята,
Пусть удачи только ждут.
Чтоб доход приличной сумой
Был наградой за труды.
На лице не появлялись
Утомленности следы.
Позвольте, трейдеры, поздравить
С прекрасным праздником мне вас.
Успешных сделок вам желаю,
Чтоб пыл ваш дерзкий не угас.
Пусть рынок зыбкий покорится
Перед смекалкою, умом.
Пусть интуиция поможет
Достатком вам наполнить дом.
Трейдеры разных мастей, предпочтений!
Свечи на графике, будто на торте...
Ни у кого не возникнет сомнений —
Это День трейдера, день опционов!
Счастья желаю, собратья по трейду,
Пусть же прогнозы сбываются прочно.
«Put» или «Call», будто «верю — не верю»,
Предугадай направление точно.
Трейдером трейдер останется пусть:
Дома и в офисе, в бане, в сарае —
Кто-то сказал, выдав голосом грусть:
«Падает снег...» — он кричит «Покупаю!»
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru