Неделя стресса для всех 12 знаков зодиака с 16 по по 22 августа 2021 года: но особенно у Рака, Рыб и Скорпиона

В течение этой недели в небе происходит столько всего, что было бы удивительно, если бы хотя бы некоторые из нас не сходили с ума.
Во-первых, мы собираемся вступить в сезон Девы, который автоматически установит определенные признаки стресса, в то время как мы также будем иметь дело с романтической тревогой, благодаря Венере в Весах, 16-го числа, пишет yourtango.com.
Уран станет ретроградным 19-го числа, что должно обнаружить, что некоторые из нас «слишком заботятся» о причине или о чем-то, в чем мы хотели бы участвовать.
Это может принести хорошие или плохие новости, это просто зависит от того, как мы лично справляемся с этим транзитом.
Начало недели придаст нам уверенности, хотя часть этой бравады может оказаться злополучной; это не та неделя, на которой мы доводим дела до конца.
Это больше похоже на начало чего-то, что мы бросаем на полпути, просто потому, что идея завершить это либо утомляет нас, либо сбивает с толку.
Мы будем задавать этот вопрос снова и снова: «Почему я влез в это и как мне выбраться?»
Кто готов пережить тяжелую неделю с 16 по 22 августа?
Знаки зодиака, у которых с 16 по 22 августа 2021 года будет тяжелая неделя:
Рак (21 июня - 22 июля):Что вы заметите на этой неделе, так это то, что вы не можете расслабиться.
В вашей жизни ничего серьезного не происходит, но вы каким-то образом создаете для себя мысленный сценарий, в котором что-то идет не так.
Это называется паранойей, Раком , и вы, возможно, почувствуете сильные муки на этой неделе.
Вы чувствительны к природе и окружающей среде, но при этом не можете получить хорошее и основательное представление о том, что заставляет вас так волноваться.
Возможно, силы Льва ослабевают, и зона комфорта, которую он принес с собой, начинает исчезать, оставляя вас уязвимыми и незащищенными.
Итак, что «не так» на этой неделе находится в вашей голове; Оглянись, Рак - все в порядке. Не создавайте проблем, слишком сильно в это веря.
Мы несем ответственность за свою жизнь; держитесь подальше от того, чтобы причинить вам слишком много боли.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)На этой неделе вы подойдете к тарелке, чтобы объявить о своих намерениях.
Почему? Потому что человек, с которым вы связаны, хочет какого-то заявления, и теперь вы обязаны удовлетворить его потребности.
Это не то, что вам нужно; вы предпочитаете спонтанность в своих романтических начинаниях, а не отрепетированные заявления, которые привязывают вас к этому человеку, который теперь кажется вам требовательным начальником.
Это расстраивает вас, потому что вы чувствуете принуждение, что действительно идет вразрез с вашей склонностью к контролю .
Вы чувствуете, что у вас нет выбора; ваш партнер или человек хочет от вас чего-то, чего вы не хотите давать, но они хотят этого так сильно, что вы чувствуете себя обязанным их умилостивить. Все это заставляет вас чувствовать себя заключенным, и это не сулит ничего хорошего в будущем.
Рыбы (19 февраля - 10 марта):Как было сказано ранее, эта неделя посвящена тому, что происходит у вас в голове, а не тому, что происходит в мире вокруг вас.
На этой неделе вы будете балансировать на грани полного краха; вы абсолютно не можете позволить негативу, который наводняет ваш разум, стать вашим безмолвным партнером.
Если вы не можете избавиться от эмоций, вам нужно снова сосредоточиться на чем-то совершенно лишенном эмоций.
Вы обнаружите, что если вы погрузитесь в работу или домашний проект, вы сможете использовать энергию, зарезервированную для негативного мышления, и использовать ее во благо.
Но решать вам, примете ли вы этот совет или нет. Сосредоточьтесь на позитиве и продуктивности на этой неделе, Рыбы.
Негатив слишком манит вас, и мы не хотим, чтобы вы потерялись во всей этой негативной чепухе.