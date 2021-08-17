На видео Наоми Кэмпбелл делится рецептом суперкоктейля в коронавирус
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На видео Наоми Кэмпбелл делится рецептом суперкоктейля в коронавирус

4:31:168/17/2021Фото: https://upload.wikimedia.org/
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Супермодель Наоми Кэмпбелл демонстрирует свой подробный оздоровительный распорядок в сериале видео.

В видео на YouTube под названием «Моя личная программа приема витаминов и добавок» она показывает поклонникам свой ежедневный режим
В видео на YouTube под названием «Моя личная программа приема витаминов и добавок» она показывает поклонникам свой ежедневный режим

Если дельта-вариант вас напугал и измотал насчет ближайшего будущего, как насчет некоторых эпических механизмов выживания от богатых и знаменитых ?

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл доводит здоровье до крайности, поэтому ее иммунная система остается устойчивой и внушительной, поскольку люди, возвращающиеся к личной жизни этим летом, заболевают простудой и другими заболеваниями, а угроза COVID-19 остается, сообщает foxbusiness.com.
В видео на YouTube под названием «Моя личная программа приема витаминов и добавок» она показывает поклонникам свой ежедневный режим: почти 30 ингредиентов, таблетки и настойки.

«Это то, что я собираюсь принимать регулярно», - сказала нестареющая красавица. «Потому что самое важное - это укрепить иммунитет, как я уже говорил ранее. Мы все сможем справиться с этим вирусом, если у нас будут сильные иммунные системы. Так что давайте поднимем наши иммунные системы на новый уровень, защитим наши иммунные, взрастим наши иммунные, позаботимся».

Сначала в клипе она делает утренний коктейль: свой «напиток для повышения иммунитета». Завтрак «Подбери меня» состоит из 11 ингредиентов, плюс лед и, по желанию, желтокорень - это «как еда сама по себе».

Далее в видео она пробегает по всем витаминам и добавкам, которые принимает в своем тайнике для здоровья.

Рецепт утреннего коктейля:

1 стакан миндального молока
1 столовая ложка какао-порошка
1 столовая ложка порошка матча
1 столовая ложка порошка баобаба
1 столовая ложка порошка коллагена
1 столовая ложка порошка артишока
1 столовая ложка порошка моринги
1 ст.л. протеинового порошка зелени
1 столовая ложка витамина С
2 столовые ложки гранатовой жидкости
1/2 банана
Лед
Затем смешайте.

Витамины и добавки:

Желтокорень падает в смузи
Сироп из бузины
Цинк
EHB (2 раза в день)
Жидкий витамин С
Семена папайи
NAC (N-ацетил-L-цистеин)
Витамин D (50 000 МЕ в неделю)
Витамин B12 жевательный
Черное семя
Пробиотики
Поливитамины
Хумалог
Экстракт сосновой коры
Масло орегано (всегда носите с собой)
Куркума
Таблетки с маслом лаванды (успокаивающий эффект)
В его состав входят только натуральные добавки.

Кэмпбелл объявила о прибытии дочери в начале этого года с трогательной запиской и фотографией в Instagram, держащей ножки ребенка.

«Прекрасное маленькое благословение избрало меня в качестве ее матери. Для меня большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, что нет слов, чтобы описать связь всей жизни, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел», - написал Кэмпбелл. «Нет большей любви».

Остается неясным, кто отец ребенка и как Кэмпбелл решил назвать ребенка. Другие подробности о том, родила ли она естественным путем, наняла суррогатную мать или усыновила ребенка, также остаются скудными.

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