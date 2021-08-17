На видео Наоми Кэмпбелл делится рецептом суперкоктейля в коронавирус

Если дельта-вариант вас напугал и измотал насчет ближайшего будущего, как насчет некоторых эпических механизмов выживания от богатых и знаменитых ?
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл доводит здоровье до крайности, поэтому ее иммунная система остается устойчивой и внушительной, поскольку люди, возвращающиеся к личной жизни этим летом, заболевают простудой и другими заболеваниями, а угроза COVID-19 остается, сообщает foxbusiness.com.
В видео на YouTube под названием «Моя личная программа приема витаминов и добавок» она показывает поклонникам свой ежедневный режим: почти 30 ингредиентов, таблетки и настойки.
Сначала в клипе она делает утренний коктейль: свой «напиток для повышения иммунитета». Завтрак «Подбери меня» состоит из 11 ингредиентов, плюс лед и, по желанию, желтокорень - это «как еда сама по себе».
Далее в видео она пробегает по всем витаминам и добавкам, которые принимает в своем тайнике для здоровья.
Рецепт утреннего коктейля:
1 стакан миндального молока
1 столовая ложка какао-порошка
1 столовая ложка порошка матча
1 столовая ложка порошка баобаба
1 столовая ложка порошка коллагена
1 столовая ложка порошка артишока
1 столовая ложка порошка моринги
1 ст.л. протеинового порошка зелени
1 столовая ложка витамина С
2 столовые ложки гранатовой жидкости
1/2 банана
Лед
Затем смешайте.
Витамины и добавки:
Желтокорень падает в смузи
Сироп из бузины
Цинк
EHB (2 раза в день)
Жидкий витамин С
Семена папайи
NAC (N-ацетил-L-цистеин)
Витамин D (50 000 МЕ в неделю)
Витамин B12 жевательный
Черное семя
Пробиотики
Поливитамины
Хумалог
Экстракт сосновой коры
Масло орегано (всегда носите с собой)
Куркума
Таблетки с маслом лаванды (успокаивающий эффект)
В его состав входят только натуральные добавки.
Кэмпбелл объявила о прибытии дочери в начале этого года с трогательной запиской и фотографией в Instagram, держащей ножки ребенка.
«Прекрасное маленькое благословение избрало меня в качестве ее матери. Для меня большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, что нет слов, чтобы описать связь всей жизни, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел», - написал Кэмпбелл. «Нет большей любви».
Остается неясным, кто отец ребенка и как Кэмпбелл решил назвать ребенка. Другие подробности о том, родила ли она естественным путем, наняла суррогатную мать или усыновила ребенка, также остаются скудными.