Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 августа 2021 в России и мире

• День лысых ёжиков
• День проснувшихся улиток
• Праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери
• День памяти преподобномученицы Ии Персидской
• День памяти святых семи отроков Эфесских
• День комиссионного магазина, День секонд-хенда (Thrift Shop Day)
• День благодарности чёрным котам (National Black Cat Appreciation Day) - США
• День ванильного заварного крема (National Vanilla Custard Day) - США
• День независимости - Габон
• День инженера - Колумбия
• День независимости - Индонезия
• День признания бэби-бумеров (Baby Boomers Recognition Day) - США
• День работников службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны - Таджикистан
• День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом (Prekmurje Union Day) - Словения
• День индонезийско-американской дружбы (Indonesian American Friendship Day) - США
• День Маркуса Гарви (Marcus Garvey Day) - Ямайка
• День флага - Боливия
• День некоммерческих организаций (National Nonprofit Day) - США
• День «Я люблю свои ноги» (National I LOVE My Feet Day) - США
• День значимости глагола «Is» (National Meaning of «Is» Day) - США
• День доставки почты на аэростате (Balloon Airmail Day) - США
• День штата Массачусетс (National Massachusetts Day) - США
• Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонина, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины, Семёна
• Авдотья Малиновка (Авдотья Огуречница, Сеногнойка)
Важные события
1771 в Англии открыт фотосинтез
1806 шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде, завершив первое русское кругосветное плавание.
1812 Император Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова.
1836 по велению императора Николая I в Московском Кремле установлен Царь-колокол.
1892 заключение тайной военной конвенции России и Франции.
1896 Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля.
1898 начало строительства Музея изящных искусств имени императора Александра III (ГМИИ имени Пушкина) в Москве.
1928 в Москве открыт стадион «Динамо».
1933 испытана первая советская ракета на жидком топливе.
1939 открытое письмо Фёдора Раскольникова Сталину.
1961 в СССР создана система Гражданской обороны.
1970 программа «Венера»: запуск аппарата Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности другой планеты – Венеры.
1977 советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
1984 жена Андрея Сахарова Е. Боннэр приговорена к 5 годам ссылки в Горьком «за клеветнические измышления в адрес государства».
1988 создано Всероссийское общество инвалидов.
1991 на секретном совещании в Москве принято решение о начале действий ГКЧП 18 августа.
1998 в России объявлен дефолт («Чёрный понедельник»).
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend