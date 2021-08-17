Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 августа 2021 в России и мире
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 августа 2021 в России и мире

7:40:058/17/2021Фото: pxhere
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 17 августа 2021 года.

улитка
17 августа - День проснувшихся улиток

• День лысых ёжиков
• День проснувшихся улиток
• Праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери
• День памяти преподобномученицы Ии Персидской
• День памяти святых семи отроков Эфесских
• День комиссионного магазина, День секонд-хенда (Thrift Shop Day)
• День благодарности чёрным котам (National Black Cat Appreciation Day) - США
• День ванильного заварного крема (National Vanilla Custard Day) - США
• День независимости - Габон
• День инженера - Колумбия
• День независимости - Индонезия
• День признания бэби-бумеров (Baby Boomers Recognition Day) - США
• День работников службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны - Таджикистан
• День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом (Prekmurje Union Day) - Словения
• День индонезийско-американской дружбы (Indonesian American Friendship Day) - США
• День Маркуса Гарви (Marcus Garvey Day) - Ямайка
• День флага - Боливия
• День некоммерческих организаций (National Nonprofit Day) - США
• День «Я люблю свои ноги» (National I LOVE My Feet Day) - США
• День значимости глагола «Is» (National Meaning of «Is» Day) - США
• День доставки почты на аэростате (Balloon Airmail Day) - США
• День штата Массачусетс (National Massachusetts Day) - США
• Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонина, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины, Семёна
• Авдотья Малиновка (Авдотья Огуречница, Сеногнойка)

Важные события

1771 в Англии открыт фотосинтез
1806 шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде, завершив первое русское кругосветное плавание.
1812 Император Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова.
1836 по велению императора Николая I в Московском Кремле установлен Царь-колокол.
1892 заключение тайной военной конвенции России и Франции.
1896 Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля.
1898 начало строительства Музея изящных искусств имени императора Александра III (ГМИИ имени Пушкина) в Москве.
1928 в Москве открыт стадион «Динамо».
1933 испытана первая советская ракета на жидком топливе.
1939 открытое письмо Фёдора Раскольникова Сталину.
1961 в СССР создана система Гражданской обороны.
1970 программа «Венера»: запуск аппарата Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности другой планеты – Венеры.
1977 советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
1984 жена Андрея Сахарова Е. Боннэр приговорена к 5 годам ссылки в Горьком «за клеветнические измышления в адрес государства».
1988 создано Всероссийское общество инвалидов.
1991 на секретном совещании в Москве принято решение о начале действий ГКЧП 18 августа.
1998 в России объявлен дефолт («Чёрный понедельник»).

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Российский врач развеял главные мифы о вакцинации от COVID
праздникикакой сегодня праздникважные датыважные события
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем создания Всероссийского общества инвалидов нежные и важные слова и открытки
7:31:48 8/17/2021
С Днем создания Всероссийского общества инвалидов нежные и важные слова и открытки
БердскСеверо-восточный ветер вернет жару 17 августа в Бердск
6:30:08 8/17/2021
Северо-восточный ветер вернет жару 17 августа в Бердск
Что вызывает низкое кровяное давление? Шесть симптомов - обратите внимание
6:00:35 8/17/2021
Что вызывает низкое кровяное давление? Шесть симптомов - обратите внимание
Сильная магнитная взбучка для метеопатов 17 августа 2021: солнце готовится к мощному космическому шторму
5:45:54 8/17/2021
Сильная магнитная взбучка для метеопатов 17 августа 2021: солнце готовится к мощному космическому шторму
Как чистить жемчуг - чудесный метод поддерживает чистоту жемчужных ожерелий
5:31:19 8/17/2021
Как чистить жемчуг - чудесный метод поддерживает чистоту жемчужных ожерелий
Как почистить экран телевизора - четыре необычных совета для просмотра без полос
5:01:34 8/17/2021
Как почистить экран телевизора - четыре необычных совета для просмотра без полос
На видео Наоми Кэмпбелл делится рецептом суперкоктейля в коронавирус
4:31:16 8/17/2021
На видео Наоми Кэмпбелл делится рецептом суперкоктейля в коронавирус
Победивший ВИЧ профессор уверен: коронавирус создан искусственным путем
4:01:31 8/17/2021
Победивший ВИЧ профессор уверен: коронавирус создан искусственным путем
Три очень простых правила продлевают вашу жизнь на 7 лет
3:31:41 8/17/2021
Три очень простых правила продлевают вашу жизнь на 7 лет
Симптомы камней в почках: семь очень важных сигналов нельзя оставлять без внимания
3:01:29 8/17/2021
Симптомы камней в почках: семь очень важных сигналов нельзя оставлять без внимания