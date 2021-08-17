Какой сегодня церковный праздник 17 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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17.08
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Какой сегодня церковный праздник 17 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:008/17/2021Фото: Pxfuel
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Строго запрещалось в этот день перечить старшим людям. Старались любыми способами уйти от споров. Девушкам запрещалось ходить на свидание, а детям - играть с водой.

церковь
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Народные праздники

Авдотья Малиновка

Этот народный праздник посвящен памяти преподобной мученицы Евдокии Римляныни.

В этот день люди собирают в лесах ягоды дикой малины. Также эту дату считают последним сроком сбора урожая огурцов. Считается, что после этого праздника они плохо растут и горчат. Собранный урожай хозяйки консервируют, а на грядках убирают ботву.

На полях продолжается уборка сена.

Паркая и душная погода предвещает затяжные мелкие дожди.

Приметы


  • Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.
  • Какова Авдотья, таков ноябрь. День погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно и дождливо – быть ему серым и туманным.
  • Овцы и козы поворачиваются спиной к ветру – к ненастью.
  • Скот вынюхивает воздух или лижет передние ноги – к дождю.
  • Ястреб–тетеревятник громко кричит в полете – к ясной погоде.

Источник: my-calend

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