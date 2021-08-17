Какой сегодня церковный праздник 17 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 17 августаУспенский пост 4 день
Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия,Ексакустодиана (Константина) и Антонина
Народные праздники
Авдотья Малиновка
Этот народный праздник посвящен памяти преподобной мученицы Евдокии Римляныни.
В этот день люди собирают в лесах ягоды дикой малины. Также эту дату считают последним сроком сбора урожая огурцов. Считается, что после этого праздника они плохо растут и горчат. Собранный урожай хозяйки консервируют, а на грядках убирают ботву.
На полях продолжается уборка сена.
Паркая и душная погода предвещает затяжные мелкие дожди.
Приметы
- Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.
- Какова Авдотья, таков ноябрь. День погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно и дождливо – быть ему серым и туманным.
- Овцы и козы поворачиваются спиной к ветру – к ненастью.
- Скот вынюхивает воздух или лижет передние ноги – к дождю.
- Ястреб–тетеревятник громко кричит в полете – к ясной погоде.
Источник: my-calend