Гороскоп на 18 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
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Сегодня вам пригодится весь ваш опыт и интуиция, поскольку именно сегодня очень благоприятный день для принятия ответственных решений и подписания серьёзных сделок. Будьте внимательнее к незнакомцам, после обеда могут быть небольшие неприятности.
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