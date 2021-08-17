Гороскоп на 18 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
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Гороскоп на 18 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

9:20:008/17/2021Фото: pxhere
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Сегодня вам пригодится весь ваш опыт и интуиция, поскольку именно сегодня очень благоприятный день для принятия ответственных решений и подписания серьёзных сделок. Будьте внимательнее к незнакомцам, после обеда могут быть небольшие неприятности.

работа
На этот день можно планировать ответственные дела

Овен

Вы очень любите видеть прекрасный эффект от всего того, чем занимаетесь. Это очень хорошо, однако чтобы увидеть такие результаты, требуется поработать. Сегодня вас все будут дёргать в свою сторону и если вы подадитесь такому влиянию, то не успеете выполнить своих дел.

Телец

Сегодня вам стоит распределить свои силы так, чтобы осталось время на выполнение домашних дел. Все задания на работе в одиночку вы не выполните, а потому не стоит лезть из кожи вон.

Близнецы

Этот день вами будет оценен, как просто прекрасный. Именно он сможет вас вдохновить на новые и яркие поступки. Остерегайтесь конфликтов и постарайтесь контролировать свои эмоции максимально.

Рак

Если сегодня ваша ворчливость возьмёт над вами верх, то вы можете потерять возможность карьерного роста. Не игнорируйте своих коллег и принимайте активное участие в в решении рабочих вопросов.

Лев

Этот день вы потратите на всякие мелочи, до крупных дел ваши руки так и не дойдут. Сегодня рекомендуется тщательно обдумывать каждую свою покупку, поскольку есть высокий риск потратить деньги впустую.

Дева

Сегодня вас будет не покидать ощущение дежавю, а потому день будет каким-то напряженным. Можно попросить совета у старшего человека или мудрого коллеги. Его совету то можно смело последовать.

Весы

У вас есть очень большой риск наступить на те же грабли, которые в прошлый раз вас очень больно ударили. День будет тяжелым, поэтому следует тщательно контролировать свои эмоции и не выходить на конфликт с людьми, которые по положению выше вас.

Скорпион

Абсолютно во всех сферах жизни у вас могут начаться неприятности. Рассчитывать на случайную удачу не приходится, а потому будьте готовы выбираться своими силами из неприятных ситуаций. Поддержки от друзей ждать не стоит.

Стрелец

Если у вас есть возможность сегодня не выходить на работу, останьтесь дома. Вам следует тщательно заняться своим здоровьем, при этом звёзды рекомендуют даже выключить телефон, чтобы ни с кем не разговаривать.

Козерог

Этот день отметится для вас прекрасным общением. Где бы оно ни состоялось, на работе или с любимым человеком, оно будет просто прекрасным. Это существенно поднимет вам настроение и даже денежные проблемы покажутся не столь значительными.

Водолей

Вам следует подготовиться к какому-то переломному моменту в вашей жизни. Неизвестно, чего он коснется, работы или любви, однако если вы увидите надвигающуюся угрозу, сразу принимайте меры.

Рыбы

Вам сегодня захочется очень много разговаривать, при этом не обращая внимания на работу. Измените свою тактику, поскольку скорого смогут проверить. Домашние дела и проблемы не доверяйте никому, решайте их сами.

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