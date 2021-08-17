Оперштаб рассекретил истинные данные о коронавирусе в Бердске на 17 августа
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Оперштаб рассекретил истинные данные о коронавирусе в Бердске на 17 августа

8:17:338/17/2021Фото: pixabay
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Всего в городе зарегистрировано 2225 случаев коронавирусной инфекции.

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По данным оперативного штаба на 17 августа в Бердске под медицинским наблюдением находится 695 жителей. За прошедшие сутки взято 185тестов на вирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2078 бердчан. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2225 случаев коронавирусной инфекции.

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