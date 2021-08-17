Европарламент боится, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Европарламент боится, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане

9:14:128/17/2021Фото: pixabay
0

В ЕС собираются разработать новую стратегию действия.

В ЕС снова чувствуют угрозу от России

В Европейском парламенте возникли опасения из-за того, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Брюсселе совместном заявлении глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию.

- ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум, - говорится в заявлении.

Отметим, что сейчас депутаты находятся в традиционном отпуске и это крайне затрудняет принятие решений.

Молдавия отозвала посла в России: что произошло
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Трагедия в Москве: Борис Емельянов умер от смертельной болезни
Трагедия на отдыхе: туристку ограбили и убили из-за 660 рублей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Собчак публично высмеял Собчак
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
В сети появилось фото Шойгу с моджахедами: министр дал объяснение
евросоюзевропарламентполитический вакуум
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Могут ли подтвердиться опасения ЕС?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Европарламент боится, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане
9:14:12 8/17/2021
Европарламент боится, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане
БердскТребуется монтажник для монтажа деревянных элементов лестниц в Бердске
9:00:55 8/17/2021
Требуется монтажник для монтажа деревянных элементов лестниц в Бердске
Дзюба пролетел: Валерий Карпин огласил список футболистов сборной России по футболу на отборочных матчах ЧМ
8:57:32 8/17/2021
Дзюба пролетел: Валерий Карпин огласил список футболистов сборной России по футболу на отборочных матчах ЧМ
Владимир Путин утвердил план борьбы с коррупцией до 2024 года
8:41:00 8/17/2021
Владимир Путин утвердил план борьбы с коррупцией до 2024 года
Какой сегодня церковный праздник 17 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:00 8/17/2021
Какой сегодня церковный праздник 17 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
БердскОперштаб рассекретил истинные данные о коронавирусе в Бердске на 17 августа
8:17:33 8/17/2021
Оперштаб рассекретил истинные данные о коронавирусе в Бердске на 17 августа
Шикарные поздравления с Днем Трейдера 17 августа: На успешные трейды и большие деньги
8:01:43 8/17/2021
Шикарные поздравления с Днем Трейдера 17 августа: На успешные трейды и большие деньги
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 августа 2021 в России и мире
7:40:05 8/17/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 августа 2021 в России и мире
С Днем создания Всероссийского общества инвалидов нежные и важные слова и открытки
7:31:48 8/17/2021
С Днем создания Всероссийского общества инвалидов нежные и важные слова и открытки
БердскСеверо-восточный ветер вернет жару 17 августа в Бердск
6:30:08 8/17/2021
Северо-восточный ветер вернет жару 17 августа в Бердск