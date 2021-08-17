Европарламент боится, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане

В Европейском парламенте возникли опасения из-за того, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Брюсселе совместном заявлении глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию.
- ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум, - говорится в заявлении.
Отметим, что сейчас депутаты находятся в традиционном отпуске и это крайне затрудняет принятие решений.