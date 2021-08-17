Прохожий затащил в лес Новосибирска 13-летнюю девочку и изнасиловал ее

Страшное ЧП произошло на днях в Новосибирске — там мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Как стало известно, все произошло 15 августа в Дзержинском районе города. Неизвестный мужчина напал на 13-летнюю школьницу в частном секторе. Он затащил девочку в лес и надругался на ней. Об этом сообщает сайт «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
К счастью, насильника удалось задержать уже через несколько часов. Задержанным оказался 22-летний житель Тогучина. Как уточняет «АиФ-Новосибирск», ранее мужчина не привелкался к уголовной ответственности.
На данный момент с 13-летней девочкой работают психологи, а с мужчиной – полиция. Однако в СУ СК России по Новосибирской области официально данный инцидент не подтверждают и не дают комментариев.