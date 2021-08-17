Видеонаблюдение в школьных помещениях: актуальные решения

Как убедительно показала недавняя практика, самыми эффективными методами становятся современные прогрессивные системы видеонаблюдения.
Чтобы исключить технические сбои и пресловутый человеческий фактор, оборудование и его настройка должны отвечать специфическим требованиям.
Как раз такие услуги по проектированию, поставке, настройке и сервисному обслуживанию и оказывает «Авантаж Маркет Телеком» — гарантируя исключительный профессионализм, 100% качество техники и её установки.
Особенности видеонаблюдения в школахКачественное видеонаблюдение в учебном заведении должно быть:
- системным (сеть устройств с максимальным покрытием и функциональностью);
- с тотальным уровнем мониторинга помещений и прилегающей к объекту территории.
Как в реальности реализуется объективный — круглосуточный, с фиксацией всех лиц и событий — контроль с помощью видеокамер и сопутствующих задачам наблюдения и протоколирования информации?
Системным методом! Это значит, что в школе — в классах, раздевалках, актовом и спортивном зале, дворе и т.д. — устанавливается не просто камеры, а комплекс приборов и устройств.
При этом установка видео фиксирующего оборудования поводится грамотно: так, чтобы камеры невозможно было закрыть, отвернуть, снять или с первой попытки разбить.
Гарантии«Авантаж Маркет Телеком» использует только профессиональное оборудование и расходные материалы от ведущих производителей:
- камеры видеонаблюдения;
- функциональные PoE-коммутаторы;
- видеорегистраторы;
- кабельная продукция.
Предварительно протестированное оборудование отвечает требованиям качественности, системности, производительности и мощности. Монтированные устройства запускаются в работу специалистами, что гарантирует безаварийность работы, от которых зависит жизнь людей и сохранность имущества объекта наблюдения.
Мы обеспечиваем не только высочайшее качество гарантией до 36 месяцев, но и сверх быстроту исполнения заявки: введем даже масштабную систему в эксплуатацию за 3 дня!
Работы «уложатся» в схему из трех шагов:
- Выезд сотрудника для изучения объекта.
- Подготовка персонального проекта и сметы.
- Выбор оборудования.
- Монтаж.
Три повода заказать видеонаблюдение в «Авантаж Маркет Телеком»У нас самые надежные купольные, цилиндрические и поворотные видеокамеры: загляните в каталог и убедитесь сами!
Мы обеспечиваем онлайн доступ к системе в режиме 24/7 с любой точки планеты — с возможностью распознавания лиц и авто по госномеру.
Заказчику доступна сквозная запись и депонирование информации, а персонал будет обучен правилам использования системы.