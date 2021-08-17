Видеонаблюдение в школьных помещениях: актуальные решения
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Видеонаблюдение в школьных помещениях: актуальные решения

9:34:528/17/2021Фото: market-telecom.kz
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В связи с участившимися трагическими событиями в учебных заведениях актуализировалась проблема обеспечения безопасности учащихся и сотрудников.

видеонаблюдение
Авантаж Маркет Телеком» — гарантирует исключительный профессионализм, 100% качество техники и её установки

Как убедительно показала недавняя практика, самыми эффективными методами становятся современные прогрессивные системы видеонаблюдения.

Чтобы исключить технические сбои и пресловутый человеческий фактор, оборудование и его настройка должны отвечать специфическим требованиям.

Как раз такие услуги по проектированию, поставке, настройке и сервисному обслуживанию и оказывает «Авантаж Маркет Телеком» — гарантируя исключительный профессионализм, 100% качество техники и её установки.

Особенности видеонаблюдения в школах

Качественное видеонаблюдение в учебном заведении должно быть:

  • системным (сеть устройств с максимальным покрытием и функциональностью);
  • с тотальным уровнем мониторинга помещений и прилегающей к объекту территории.

Как в реальности реализуется объективный — круглосуточный, с фиксацией всех лиц и событий — контроль с помощью видеокамер и сопутствующих задачам наблюдения и протоколирования информации?

Системным методом! Это значит, что в школе — в классах, раздевалках, актовом и спортивном зале, дворе и т.д. — устанавливается не просто камеры, а комплекс приборов и устройств.

При этом установка видео фиксирующего оборудования поводится грамотно: так, чтобы камеры невозможно было закрыть, отвернуть, снять или с первой попытки разбить.

Гарантии

«Авантаж Маркет Телеком» использует только профессиональное оборудование и расходные материалы от ведущих производителей:

  • камеры видеонаблюдения;
  • функциональные PoE-коммутаторы;
  • видеорегистраторы;
  • кабельная продукция.

Предварительно протестированное оборудование отвечает требованиям качественности, системности, производительности и мощности. Монтированные устройства запускаются в работу специалистами, что гарантирует безаварийность работы, от которых зависит жизнь людей и сохранность имущества объекта наблюдения.

Мы обеспечиваем не только высочайшее качество гарантией до 36 месяцев, но и сверх быстроту исполнения заявки: введем даже масштабную систему в эксплуатацию за 3 дня!

Работы «уложатся» в схему из трех шагов:


  1. Выезд сотрудника для изучения объекта.
  2. Подготовка персонального проекта и сметы.
  3. Выбор оборудования.
  4. Монтаж.

Три повода заказать видеонаблюдение в «Авантаж Маркет Телеком»

У нас самые надежные купольные, цилиндрические и поворотные видеокамеры: загляните в каталог и убедитесь сами!

Мы обеспечиваем онлайн доступ к системе в режиме 24/7 с любой точки планеты — с возможностью распознавания лиц и авто по госномеру.

Заказчику доступна сквозная запись и депонирование информации, а персонал будет обучен правилам использования системы.

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