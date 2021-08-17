Лаванда в дизайне сада
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Лаванда в дизайне сада

9:39:248/17/2021Фото: postimg.cc
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Лаванда- одно из самых ароматных, красивых и привлекательных растений, которое в данное время часто используется в дизайне садов и дворов.

лаванда
Лаванда – теплолюбива и не сможет пережить холод

Эти цветы во время посадки часто размещают так, что, вырастая, они образуют удивительные композиции и икебаны. Рассада лаванды хорошо приживается и быстро растет.

Выращивание лаванды

Чаще всего выращивают лаванду с узким листом, также можно выбрать как однолетнее, так и многолетнее растение. Однолетник сажают в том случае, если в вашем регионе суровые зимы, так как лаванда – теплолюбива и не сможет пережить холод. А если же вы живете в городе с мягким климатом, то лаванда - как раз растение вашего для вашего сада.

При надлежащем уходе, правильном поливе и своевременной обрезке, цветы будут украшать ваш дворик своими необыкновенно красивыми фиолетовыми цветами достаточно долгое время.

Где посадить лаванду




    1. Лаванда на альпийской горке.
      Так называется особая техника посадки цветов. В этом случае растение высаживают небольшими островками, то есть кустиками, между камней. Такую технику нередко можно встретить во дворах жилых домов, просто идя по улице. Но это и не удивительно, ведь смотрится очень красиво и оригинально.
    2. Бордюр из лаванды.
      В этом случае лаванду высаживают вдоль бордюра, по садовой дорожке. Сделав такую композицию в саду, ежедневно, на некоторое время, идя по тропинке, вы сможете ощутить себя в нежном, приятном и невероятно ароматном лавандовом рае. Только не забывайте о том, что такие сиреневые бордюры нужно правильно стричь: следите, чтоб высота цветоносов была примерно одинаковой по всему участку.


Лаванда
Лаванда прекрасный цветок, который украсит любой сад и дом

  1. Сочетание лаванды с розами.
    Роза - лучший друг для лаванды, эти два цветка удачно дополняют друга (особенно если ваши розы имеют розовую окраску). Посадив их вместе, будьте уверенны: эти две культуры всегда будут одарять гармонией запахов и цвета.
  2. Солитерные лавандовые посадки.
    Если территория вашего участка, то есть его размер, достаточно большой, можете позволить себе высадить целое лавандовое поле. Безусловно, эти прекрасные цветы замечательно смотрятся и в одиночных посадках, но сделать собственное поле – настоящая мечта истинного садовника. Просто представьте, сколько восхищенных взглядов и возгласов будет привлекать к себе такое украшение дворика. Ну, конечно, только в том случае, если выглядеть такое поле будет ухоженно, а цветы всегда аккуратно подстрижены.
  3. Клумба с лавандой и пряными травами.
    Если вам нравятся клумбы с целым букетом ароматов, тогда этот вариант был создан точно для Вас! Попробуйте разместить по соседству с лавандой укроп, розмарин, мяту, чабрец, душицу или другие пряные травы. Этот уголок сада сразу станет вашим любимым местом во дворе, а целебный, приятный аромат будет наполнять Вас и ваших близких энергией и жизненными силами, все снова и снова зовя вас насладиться чтением и чашечкой чая около клумбы.

Лаванда прекрасный цветок, который украсит любой сад и дом.

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