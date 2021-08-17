Лаванда в дизайне сада

Эти цветы во время посадки часто размещают так, что, вырастая, они образуют удивительные композиции и икебаны. Рассада лаванды хорошо приживается и быстро растет.
Выращивание лавандыЧаще всего выращивают лаванду с узким листом, также можно выбрать как однолетнее, так и многолетнее растение. Однолетник сажают в том случае, если в вашем регионе суровые зимы, так как лаванда – теплолюбива и не сможет пережить холод. А если же вы живете в городе с мягким климатом, то лаванда - как раз растение вашего для вашего сада.
При надлежащем уходе, правильном поливе и своевременной обрезке, цветы будут украшать ваш дворик своими необыкновенно красивыми фиолетовыми цветами достаточно долгое время.
Где посадить лаванду
- Лаванда на альпийской горке.
Так называется особая техника посадки цветов. В этом случае растение высаживают небольшими островками, то есть кустиками, между камней. Такую технику нередко можно встретить во дворах жилых домов, просто идя по улице. Но это и не удивительно, ведь смотрится очень красиво и оригинально.
- Бордюр из лаванды.
В этом случае лаванду высаживают вдоль бордюра, по садовой дорожке. Сделав такую композицию в саду, ежедневно, на некоторое время, идя по тропинке, вы сможете ощутить себя в нежном, приятном и невероятно ароматном лавандовом рае. Только не забывайте о том, что такие сиреневые бордюры нужно правильно стричь: следите, чтоб высота цветоносов была примерно одинаковой по всему участку.
- Лаванда на альпийской горке.
- Сочетание лаванды с розами.
Роза - лучший друг для лаванды, эти два цветка удачно дополняют друга (особенно если ваши розы имеют розовую окраску). Посадив их вместе, будьте уверенны: эти две культуры всегда будут одарять гармонией запахов и цвета.
- Солитерные лавандовые посадки.
Если территория вашего участка, то есть его размер, достаточно большой, можете позволить себе высадить целое лавандовое поле. Безусловно, эти прекрасные цветы замечательно смотрятся и в одиночных посадках, но сделать собственное поле – настоящая мечта истинного садовника. Просто представьте, сколько восхищенных взглядов и возгласов будет привлекать к себе такое украшение дворика. Ну, конечно, только в том случае, если выглядеть такое поле будет ухоженно, а цветы всегда аккуратно подстрижены.
- Клумба с лавандой и пряными травами.
Если вам нравятся клумбы с целым букетом ароматов, тогда этот вариант был создан точно для Вас! Попробуйте разместить по соседству с лавандой укроп, розмарин, мяту, чабрец, душицу или другие пряные травы. Этот уголок сада сразу станет вашим любимым местом во дворе, а целебный, приятный аромат будет наполнять Вас и ваших близких энергией и жизненными силами, все снова и снова зовя вас насладиться чтением и чашечкой чая около клумбы.
Лаванда прекрасный цветок, который украсит любой сад и дом.