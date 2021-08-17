Чудесные картинки на День Ашура-2021 и добрые слова каждому мусульманину 18 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чудесные картинки на День Ашура-2021 и добрые слова каждому мусульманину 18 августа

6:57:048/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В календаре мусульман День Ашура, приходится на десятый день священного месяца Мухаррам. В десятый день Адам каялся о совершенной ошибке, и Всевышний принял его покаяние. В День Ашура Аллах спас пророка Мусу, а также погубил фараона и его войско.

День Ашура

С днем Ашура поздравляю,
От души тепла желаю.
В день десятый Мухаррама,
Вспоминаем мы Адама.
В этот праздник мусульман
Пусть хранит народ Коран.
Несмотря на строгий пост,
Этот день не очень прост.
С ним сегодня поздравляем,
Доброты в сердцах желаем.

День Ашура

В день Ашура пожелаю,
Полной чашей был чтоб дом,
Пусть родные окружают
Чистым, искренним теплом!

И вовеки огорченье
Не придёт на твой порог,
Чтоб с прекрасным настроеньем
Тебе в мир нести восторг!

И пусть вера в сердце станет
Прочной, будто бы броня,
И Аллах не перестанет
От невзгод хранить тебя!

День Ашура

В священный месяц Мухаррам
Будет пост у мусульман.
В этот день случилось чудо —
Появились небеса,
Ангелы, Земля родная,
Горы, звезды — вся краса.
Много памятных событий
В этот день произошло,
В этот день желаем в доме
Счастья, очага тепло!

Источник: pozdravok.ru

Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень Ашура
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Склонным к побегу признал Навального суд: Решение СИЗО посчитали законным
6:54:12 8/17/2021
Склонным к побегу признал Навального суд: Решение СИЗО посчитали законным
БердскПрецедент в Бердске: Причастность к "экстремизму" 12-ти снятых с выборов кандидатов не может оценить облизбирком
6:35:51 8/17/2021
Прецедент в Бердске: Причастность к "экстремизму" 12-ти снятых с выборов кандидатов не может оценить облизбирком
Можно ли самостоятельно освятить яблоки в светлый праздник Преображения Господня: Дата праздника в августе 2021 года?
6:20:41 8/17/2021
Можно ли самостоятельно освятить яблоки в светлый праздник Преображения Господня: Дата праздника в августе 2021 года?
Льготную ипотеку расширил и продлил до 2024 года Михаил Мишустин
6:12:28 8/17/2021
Льготную ипотеку расширил и продлил до 2024 года Михаил Мишустин
Фото погибшего человека в шасси американского самолета из Кабула появилось в Сети
6:02:03 8/17/2021
Фото погибшего человека в шасси американского самолета из Кабула появилось в Сети
Роженица выкинула из окна роддома чужого младенца: Что толкает родителей на безумные поступки, объяснил психолог
5:59:20 8/17/2021
Роженица выкинула из окна роддома чужого младенца: Что толкает родителей на безумные поступки, объяснил психолог
Двух девочек придавило бетонной плитой. Подробности ЧП
5:25:34 8/17/2021
Двух девочек придавило бетонной плитой. Подробности ЧП
Кому можно и нельзя поститься в Успенский пост-2021 с 14 по 27 августа
5:20:37 8/17/2021
Кому можно и нельзя поститься в Успенский пост-2021 с 14 по 27 августа
Мать из Екатеринбурга изрезала ножом своего 2-летнего сына. Жуткие подробности "изгнания бесов"
5:17:29 8/17/2021
Мать из Екатеринбурга изрезала ножом своего 2-летнего сына. Жуткие подробности "изгнания бесов"
Коронавирус убил 805 россиян за сутки на 17 августа
4:59:21 8/17/2021
Коронавирус убил 805 россиян за сутки на 17 августа