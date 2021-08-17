Чудесные картинки на День Ашура-2021 и добрые слова каждому мусульманину 18 августа

С днем Ашура поздравляю,
От души тепла желаю.
В день десятый Мухаррама,
Вспоминаем мы Адама.
В этот праздник мусульман
Пусть хранит народ Коран.
Несмотря на строгий пост,
Этот день не очень прост.
С ним сегодня поздравляем,
Доброты в сердцах желаем.
В день Ашура пожелаю,
Полной чашей был чтоб дом,
Пусть родные окружают
Чистым, искренним теплом!
И вовеки огорченье
Не придёт на твой порог,
Чтоб с прекрасным настроеньем
Тебе в мир нести восторг!
И пусть вера в сердце станет
Прочной, будто бы броня,
И Аллах не перестанет
От невзгод хранить тебя!
В священный месяц Мухаррам
Будет пост у мусульман.
В этот день случилось чудо —
Появились небеса,
Ангелы, Земля родная,
Горы, звезды — вся краса.
Много памятных событий
В этот день произошло,
В этот день желаем в доме
Счастья, очага тепло!
Источник: pozdravok.ru