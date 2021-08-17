В кёрлинг играли за счет предприятия сотрудники КБУ Бердска: Договор порвали новые управленцы

Новое руководство муниципального Комбината бытовых услуг Бердска меняет систему управления на предприятии. Назначенный мэром Евгением Шестерниным в конце апреля 2021 года Анатолий Пронюшкин, энергетик с 30-летним стажем, начал с пересмотра состава управленцев. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он уволили всех многочисленных заместителей, оставив одного — универсального.
- Представьте, что был заместитель директора по экономике и финансам, не имеющий профильного образования и опыта работы. Я ей задал несколько простых вопросов, на которые она не смогла ответить. Зачем мне такой работник? Эту работу просто никто не делал. Нет планов, ничего. Пришлось буквально с нуля готовить город к зиме, - констатировал Пронюшкин в интервью «Курьер. Среда. Бердск».
Он поделился, что уже составляют ремонтную программу на 2022 год со своим бюджетом и четкими задачами по дням.
Когда замдиректора КБУ Виктор Ребиков, бывший сотрудник налоговой инспекции, проработавший много лет с Пронюшкиным на новосибирских ТЭЦ, начал проводить ревизию договоров, он пришел в ужас. По его словам, практически все они оказались либо неэффективными, либо изначально убыточными.
Например, существовал договор на занятия керлингом представителей КБУ. Наверняка, выходили на лед не водитель ассенизатора или лаборант из насосно-фильтровальной станции.
- Мы разорвали этот договор и многие другие, - заявил Ребиков, подчеркнув, что тренировки по керлингу оплачивались из бюджета КБУ.
При этом, по его словам, работяги, которые сутками трудятся в котельных, на сетях, на устранении аварий, остались. Их работу тоже сейчас систематизируют, чтобы она была эффективной. По последним данным, в общей сложности в бердском Комбинате бытовых услуг работает порядка 550 человек.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в планах КБУ построить современную котельную вместо частной ТГК-1, которая к 2023 году перестанет отапливать треть Бердска.