В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:
Я в шоке от советов некоторых товарищей/товарок бросать своего партнера и искать нормального. Чаще всего нормальный в их понимании это, который не пьет, не бьет, зарабатывает 300 000 в месяц минимум, при этом у него нет друзей, любовниц, никаких сексуальных желаний...
Где взять нормальных мужиков на каждую алчущую мадам? Либо понимать, что нормальных на всех не хватит и брать что дают, либо провести полжизни в одиночестве, либо соглашаться на многоженство.... Кто что выберет?