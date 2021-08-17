Где взять нормальных мужиков на каждую алчущую мадам?
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17.08
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Где взять нормальных мужиков на каждую алчущую мадам?

9:52:088/17/2021
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Чаще всего нормальный в их понимании это, который не пьет, не бьет, зарабатывает 300 000 в месяц минимум, при этом у него нет друзей, любовниц, никаких сексуальных желаний...

мужчина, женщина, звезды
Все хотят богатых мужчин

В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:

Я в шоке от советов некоторых товарищей/товарок бросать своего партнера и искать нормального. Чаще всего нормальный в их понимании это, который не пьет, не бьет, зарабатывает 300 000 в месяц минимум, при этом у него нет друзей, любовниц, никаких сексуальных желаний...
Где взять нормальных мужиков на каждую алчущую мадам? Либо понимать, что нормальных на всех не хватит и брать что дают, либо провести полжизни в одиночестве, либо соглашаться на многоженство.... Кто что выберет?

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