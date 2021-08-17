Директора трассы "Формулы-1" нашли застреленной вместе с мужем и любовницей

15 августа в Брюсселе произошло серьезное ЧП. Там, в собственном доме нашли труп генерального директора бельгийского автодрома «Спа-Франкоршам» Натали Майе. Она была застрелена. Рядом лежали тела ее мужа и неизвестной женщины.
По предварительным данным стражей порядка, Майе и женщина могли состоять в интимной связи. А супруг некстати вернулся домой и застал их вместе, после чего застрелил их.
Натали Майе была назначена на пост гендиректора «Спа-Франкоршам» в 2016 году. В конце августа на трассе автодрома будет проходить Гран-при Бельгии «Формулы-1».